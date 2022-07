Nahir Galarza contra su padre porque cree que se irá del país: “se va a fugar”

Policiales Video apunta al padre de Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo

La nueva teoría del crimen de Fernando

Video: El video que apunta al padre de Nahir Galarza como el presunto asesino de Pastorizo

Otra vez, Nahir Galarza está en el centro de la polémica por las acusaciones contra su papá, Marcelo Galarza, por haber sido el autor material del crimen de Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017. La abogada que asesora a Nahir aseguró que la joven “está muy decepcionada porque el padre no se entrega” como supuestamente habían acordado.La letrada Raquel Hermida Leyenda, reciente defensora de Nahir, agregó una nueva escena al caso tras comunicar una carta que escribió la detenida, lo que podría dar un giro impensado en la causa.Hermida dialogó con TN y apuntó contra Marcelo Galarza porque -asegura- se quiere fugar del país. “Vendió todo en Gualeguaychú y se está quedado en la casa de su madre”, comentó la mujer.Así se lo confirmaron a ella varios testigos y la propia madre de Nahir, Yamina Kroh, que se lo hizo saber a la joven condenada días atrás durante una comunicación que tuvo con ella. “Galarza está juntando dinero para irse por miedo a que lo investiguen por el homicidio de Fernando”, remarcó Leyenda, y agregó: “Además, les tiene terror a los que lo ayudaron de la Justicia”.“Nahir esperaba que el padre dijera la verdad y el padre en lo que está pensando es en escapar”, resumió la letrada sobre el momento que atraviesa la joven detenida en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná.La joven de 23 años, que fue condenada por el crimen de su pareja ocurrido el 30 de diciembre de 2017, le confesó a su abogada Raquel Hermida Leyenda: “Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día”.De acuerdo a la información que publicó Infobae en diciembre, la abogada defensora viajó a Paraná para tener un encuentro con su defendida: allí le confesó que Marcelo Galarza es el verdadero autor del crimen.En un video difundido por el exvocero de Nahir, Jorge Zonzini, se detalla como habrían ocurrido los hechos esa noche trágica: primero, Marcelo Galarza escuchó gritos y golpes en la pieza de su hija. Después, los jóvenes se fueron de la casa en motocicleta. El hombre los siguió hasta que llegaron a una calle sin cámaras: allí les cruzó el auto y los obligó a detenerse.La realidad es que no parece demasiado verosímil la nueva versión de Nahir, condenada a prisión perpetua. La joven ya pagó cinco años de pena y le restarían otros 30 para pedir la libertad condicional. Durante el juicio, confesó haber asesinado a Fernando, aunque aseguró que los disparos fueron accidentales. El relato de Nahir no explica por qué Pastorizzo fue rematado de un tiro en el pecho, por lo que los jueces dictaron la pena máxima.