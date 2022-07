Horror en Santa Fe: mataron a dos mujeres y ocultaron sus cuerpos en basural

Policías, peritos e investigadores de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) investigan por estas horas el macabro hallazgo de dos mujeres que fueron asesinadas y cuyos cuerpos fueron ocultados entre la basura de un camino ubicado en la zona rural de la localidad santafesina de Pérez, a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario.El hallazgo se dio en horas de la mañana y tuvo lugar en zona de El Chajá y Camino de los Indios, en jurisdicción del barrio Cabin 9 de esa localidad. Los cuerpos, aún no identificados, se encontraban boca abajo y con aparentes signos de violencia, según indicó el Secretario de Seguridad Pública de la provincia, Claudio Brilloni.Por el suceso intervino inicialmente personal de la Subcomisaría 18 que realizó las primeras actuaciones. Luego arribaron al lugar los peritos del gabinete criminalístico, como también investigadores.La versión preliminar indica que se trata de dos mujeres que fueron asesinadas a balazos.El fiscal de Homicidios Patricio Saldutti trabajaba en el lugar del hecho, donde en principio también fueron halladas vainas servidas, aunque no se precisó ni la cantidad ni el calibre.Brilloni, que estuvo presente en el lugar, destacó a su vez que las mujeres serían jóvenes y que podrían promediar los 30 años. "Están unos metros hacia adentro", dijo sobre los cadáveres que estaban muy próximos a un camino.El funcionario provincial, consideró además que posiblemente los cuerpos pudieron haber sido descartados en el lugar. Aunque no se descarta cualquier otra hipótesis, indicóLa zona donde se dio el hallazgo fue noticia el mes pasado, ya que allí también fue encontrado el cuerpo de Brandon José Luis Segovia, de 16 años, el cual estaba maniatado, junto a tres vainas servidas de un arma de fuego calibre 9 milímetros, según trascendió.