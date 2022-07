Detuvieron a militar que captó a nena de 12 años por redes, la citó y la violó

Con una aplicación

Es miembro de la Fuerza Aérea Argentina desde 2013, vivía en una de las bases proporcionadas por el Estado y lo fueron a buscar para detenerlo este sábado por la mañana. Julio Medina tiene 43 años y usó una aplicación en su celular para engañar y pautar una cita con una nena, en la localidad bonaerense de Avellaneda. Está acusado del delito de grooming y abuso sexual agravado.Medina tiene la jerarquía de Suboficial Auxiliar, cumplía funciones en el área de Comunicaciones e Informática del Ministerio de Defensa de la Nación.Usó la aplicación Love-in para contactarse con la niña, que recién había cumplido los 12 años. La engañó y logró manipularla para acudir a un encuentro cerca de su casa, pero cuando llegó se topó con un adulto en un Peugeot 307.La agresión ocurrió alrededor de las 17 de una tarde de mayo de 2022 y el abusador la trasladó al Puente de La Boca para atacarla, después la abandonó a tres cuadras de su casa. La nena, como pudo, logró contarle a su mamá lo que había pasado y le mostró las conversaciones que había tenido con el agresor a través del celular.La denuncia llegó a la Fiscalía N° 2 de Avellaneda. Primero, personal del GTO de Dock Sud identificó el número de teléfono a través del cual se estableció el contacto con la víctima. Así lograron rastrearlo hasta la base operativa de Lacarra al 2400, en Castelar, en la zona oeste del Conurbano.Medina vivía allí y también tenía a su nombre un Peugeot 307 gris, igual al que había descripto la nena. Fue así que la fiscal Laura Caraballal solicitó la orden de detención y fueron a buscarlo y lo capturaron.En su auto encontraron ropa interior femenina y un celular.Este lunes lo trasladaron a la fiscalía, donde le leyeron la acusación en su contra, pero se negó a declarar y quedó detenido. Si bien el hombre no tenía antecedentes penales, investigan si no cometió otros ataques a otras menores utilizando esta u otras apps.El Grooming el nombre para describir la acción de un adulto para acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea.Los adultos que realizan grooming suelen generar uno o varios perfiles falsos, haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente, buscando generar una relación de amistad y confianza con quien quieren acosar.En Argentina el grooming es un delito penado por la ley, suele ser el paso previo a otros delitos como el abuso sexual contra las infancias, la comercialización de material fílmico o fotografías y la explotación sexual.Es importante denunciar estos contactos, aún cuando sean detectados previo a concretar un encuentro. Además, los expertos recomiendan no borrar contenido de la computadora o teléfono celular, guardar las conversaciones, las imágenes y los videos que el acosador y la víctima se enviaran porque sirve de prueba. Recomiendan hacer capturas de pantalla y guardarlas.