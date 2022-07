Detuvieron a un albañil que trabajaba en la casa de la artista asesinada

Un albañil que realizaba refacciones en la casa en la que fue hallada muerta la arquitecta y artista plástica María Pía Persia en la ciudad de Mendoza fue detenido hoy y será sometido a un cotejo de ADN, ante la sospecha de que pudo tratarse de un homicidio durante un robo, confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae. La autopsia determinó que Persia murió estrangulada.



El arresto se llevó a cabo esta mañana, en el marco de la investigación que comenzó el pasado sábado, cuando Persia, oriunda de Buenos Aires y radicada en Mendoza, fue hallada sin vida en su vivienda de la calle Joaquín V. González 283, de la capital mendocina, adonde había decidido mudarse.



”En las próximas horas este hombre será sometido a un cotejo de ADN”, se informó esta mañana desde los tribunales mendocinos.



Si bien al iniciarse la investigación se informó que no se habían detectado faltantes, hoy se supo que sí se identificaron algunos elementos que no se hallaron en el domicilio, por lo que una de las hipótesis es que Persia haya sido asesinada en un robo.



Sobre las causas de la muerte, los detectives del caso dijeron que hay indicios de estrangulamiento, aunque aún resta que lleguen a manos de los investigadores las conclusiones finales de la autopsia practicada por el Cuerpo Medico Forense.



Durante las horas posteriores al hallazgo del cuerpo de la artista plástica, los investigadores analizaron imágenes tomadas por cámaras de seguridad que muestran a un hombre entrando al domicilio. La víctima tenía dos hijos y vivía sola.



Un albañil que trabajaba en la remodelación de la casa de Persia dio el aviso a las autoridades. El trabajador aseguró a los investigadores que había perdido contacto con la artista hacía varios días, y que ella no le atendía el teléfono ni le contestaba los mensajes. Por eso, el sábado a la mañana decidió ir hasta su domicilio, ya que disponía de un juego de llaves que le había dado la víctima para que pudiera avanzar con las obras.



Los investigadores hallaron el cuerpo de la artista tendido boca abajo en una de las habitaciones de su casa, que se encontraba en obra y repleta de material en construcción. De inmediato, los policías que llegaron primero a la escena activaron el protocolo de femicidio, por lo que se convocó a personal de la División Homicidios y a la Policía Científica.



En principio, las puertas de entrada ni las ventanas del domicilio que daban al exterior habían sido forzadas. En el interior, pese a la cantidad de material de obra, tampoco había señales de destrozos o desorden en los distintos ambientes.



La causa es investigada por la fiscal Carlos Torres, quien por estas horas se encuentra recabando testimonios y pruebas. Del mismo modo, en las próximas horas llamará a declarar al hombre sospechoso de cometer el brutal crimen contra la mujer.