La “falta de mantenimiento en calefactores” es una de las causales de incendio

Desde la División de Bomberos Zapadores de la policía de Entre Ríos, brindaron una serie de recomendaciones para prevenir incendios en época de bajas temperaturas.Al respecto, el segundo jefe de la división Bomberos Zapadores, Juan Pablo Godoy, detalló a Elonce que “es necesario que los artefactos de gas sean manipulados por gasistas matriculados, además aconsejamos que las limpiezas e inspecciones se realicen antes que comiencen los días fríos”.Además, explicó que “el gas en estado natural no tiene olor, se le agrega una sustancia para que las personas perciban si hay una pérdida de gas”“Siempre aconsejamos que a las habitaciones las templen, pero que no haga tanto calor dentro de cada espacio”, dijo al resaltar que muchos incendios ocurren por “falta mantenimiento en los calefactores, ya sea a gas o eléctricos, no se limpian los artefactos y tampoco controlan las instalaciones eléctricas”.Asimismo, señaló que “muchas veces intervenimos en incendios que se originan por descuidos de la gente, hay ocasiones que secan la ropa con calefactores y no los controlan”