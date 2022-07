Manejaba ebrio y mató a dos personas: el juez se negó a ordenar su detención

Familiar de víctima

"Homicidio culposo" agravado

Así fue el accidente

Tenía 2.4 de graduación alcohólica

Un hombre en estado de ebriedad provocó un trágico accidente en Jujuy donde embistió a un motociclista y tras la maniobra perdió el control del vehículo y terminó volcando su camioneta. El saldo fue de dos víctimas fatales: el joven de 20 años que iba en la moto, y la novia del conductor del auto, que producto del accidente salió despedida por el parabrisas.El hecho ocurrió el 2 de julio y en las últimas horas el Juez que atiende la causa se negó a detener al conductor.Según publicó el diario El Tribuno, días atrás el juez de Control Nº 3, Javier Salvatierra no dio lugar al pedido de la Fiscalía y negó el pedido de detención para Elio Lionel Molloja, el hombre que en estado de ebriedad provocó el trágico accidente."¿Cómo puede ser que esta persona esté en libertad?; después de todo lo que hizo. Destruyó a dos familias, conducía borracho y un juez negó que sea detenido. ¿Está libre como si nada hubiera pasado?", se quejó Estefanía Rojas, hermana del joven motociclista que perdió la vida.En charla con el medio de Jujuy, Rojas expresó toda su bronca e indignación: "No es posible que con todas estas pruebas, los agravantes comprobados, esta persona todavía siga en libertad. Necesito que el juez me reciba y me dé explicaciones sobre su decisión, que se aleja totalmente de garantizar justicia".El fiscal Diego Cussel, especializado en Delitos Graves contra las Personas y Homicidios, había solicitado al Juzgado Nº 3, la detención del implicado y el magistrado resolvió denegársela, por lo que la resolución irá a otra instancia judicial en Cámara de Apelaciones.La calificación legal que pesa sobre el conductor es "homicidio culposo" agravado por encontrarse bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, los representantes legales de una de las víctimas van a solicitar el cambio de carátula y pasarla a "homicidio doloso", que reviste penas de 8 a 25 años de cárcel.En tanto, los abogados de la familia de Rojas confirmaron que trabajan durante la feria judicial para que el inculpado sea finalmente detenido.El hecho ocurrió el sábado 2 de julio, alrededor de las 19.30, en un tramo de la ruta nacional Nº 9, a la altura de la subida al acceso al barrio denominado "Alto Comedero", en San Salvador de Jujuy.Allí, un hombre que circulaba a bordo de una camioneta Ford EcoSport embistió de atrás a un joven de 20 años que circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc de cilindradas.Tras embestir a la moto, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y con una brusca maniobra, provocó el vuelco de su EcoSport. Su novia, que iba de acompañante, salió despedida del vehículo: su cuerpo atravesó el parabrisas y quedó tendido sobre la banquina.Los tres protagonistas fueron trasladados al hospital "Pablo Soria", pero horas después Maximiliano Rojas (el joven motociclista) y Tania Tolaba (novia del inculpado) murieron a raíz del violento impacto que sufrieron.Molloja, el conductor, sufrió un traumatismo encéfalo craneal leve y recuperó el alta pocas horas después. Los efectivos de Seguridad Vial confirmaron que el test de alcoholemia a Molloja arrojó como resultado positivo con 2.4 g/l de graduación alcohólica.