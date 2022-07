Docente vinculada a un delito de abigeato: los argumentos que dio su abogado

Política Separaron de sus funciones a la docente vinculada a un delito de abigeato

La Directora Departamental de Escuelas de Federación, María Laura Mac Intyre, fue señala por el sargento Néstor Miño, de la Brigada de Abigeato de Feliciano, por su presunta participación en el traslado de tres sujetos sospechados por la faena clandestina de una vaquilla de un establecimiento rural ubicado sobre la ruta provincial 1, en la zona de San Víctor (departamento Feliciano).“Ella no está vinculada ni directa ni indirectamente con el hecho”, sostuvo Baldini.Asimismo, detalló que “un medio difundió un informe policial antes que se realicen los allanamientos, y ahora nadie dice quien elevó el informe, y en las nuevas declaraciones no la mencionan a la señora Mac Intyre”Sobre el procedimiento de allanamiento, el abogado señaló que “el allanamiento se concretó porque la Policía dice haberlo reconocido al señor González, pero los elementos que buscaban en la casa como ropa con sangre, cartuchos, no fueron encontrados, si se llevaron un celular y un DVR donde se va a demostrar que Mac Intyre estuvo en el domicilio durante todo el día en que ocurrió el hecho”.