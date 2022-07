Imputarán por estafas reiteradas al gastronómico de Paraná que estuvo prófugo

Policiales Detuvieron en Santa Fe a gastronómico denunciado por estafas en Paraná

Desde cursos enteros esperando por la comida en su fiesta de recepción hasta chicas vestidas y peinadas aguardando para celebrar sus 15 años;El viernes pasado lo detuvieron en Santa Fe, donde había rearmado el negocio con un nombre falso y tenía más de 15 contratos hechos, aunque por ahora ninguna denuncia. Hoy, lo trasladarán a la capital entrerriana y mañana será indagado por el fiscal de feria Santiago Brugo., y sus padres, fueron víctimas de Aguilar, así como una pareja que se casó en Paraná y los dejó esperando con el servicio.También,. La madre de una de ellas, empleadas de casa de familia, había estado cuatro años juntando el dinero que le dejó a Aguilar.Durante estos dos años y medio, la División de Delitos Económicos, a cargo de la investigación, encontró algunos rastros, pero Aguilar se escabullía antes de ser detenido. Vigilaban de cerca la casa de Paraná donde tiene una hija con una exempleada suya y la de unos parientes en la ciudad de Federal.. Estos informaron a sus pares de la policía cordobesa para que fueran a demorarlo, mientras se tramitaba el exhorto judicial. No obstante, cuando llegaron Aguilar se había ido y no regresó al alojamiento. Creen que un hermano lo estaba ayudando a esconderse., por lo que se pedía colaboración al personal de las comisarías de cada localidad, pero no arrojaban nada concreto.. Había alquilado una pequeña oficina en el centro y hasta había rubricado entre 15 y 20 contratos con clientes que, hasta ahora, no lo han denunciado. Esta vez,La semana pasada, una mujer de Santa Fe que lo había consultado para contratar el servicio, se había enterado de lo que. Se comunicó con la policía, quienes pidieron la colaboración a la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe.Un efectivo de esta fuerzaLa oficina fue requisada y encontraron documentación y hasta sellos relacionados con la actividad desarrollada por el hombre.. La medida se realizará este martes desde la localidad de Esperanza, donde alojaron al presunto estafador. De este modo,(ya que nunca había sido indagado, porque se fugó antes de esta instancia) y habrá que ver si el hombre decide declarar y dar una versión de lo ocurrido, publicóEn función de cómo se desarrollen estas instancias,