Crimen de García Belsunce: el juicio continuará con las declaraciones de testigo

Las audiencias iniciales

El tercer juicio oral por el asesinato de María Marta García Belsunce, cometido hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar y que tiene como principal acusado al exvecino de la víctima Nicolás Pachelo, continuará este lunes con la declaración de los primeros testigos y la incorporación de pruebas documentales con las que la fiscalía intentará demostrar la culpabilidad de dicho imputado.Tras dos intensas jornadas iniciales, este lunes a las 10.30, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, integrado por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin reanudarán el debate en el que también hay dos exvigiladores privados acusados del crimen de la socióloga de 50 años.En esta audiencia el fiscal adjunto de dicho departamento judicial, Patricio Ferrari, expondrá junto a sus colegas Andrés Quintana y Federico González una serie de pruebas documentales y de testigos -cuyas identidades no fueron adelantadas- que están vinculados a los lineamientos de la acusación."Se corresponderían a testigos de los momentos iniciales tras las primeras diligencias judiciales luego del crimen de María Marta", explicó a Télam una fuente judicial.Con estas pruebas, los fiscales buscarán probar la hipótesis que apunta a Pachelo (46), quien se sospecha había cometidos robos en otras casas del country.Según los seis lineamientos esgrimidos por el fiscal Ferrari en la primera audiencia, con un fuerte impacto visual y escenográfico donde fue colocando seis balas para enumerar los elementos "claves" de la causa, Pachelo "odiaba a María Marta" porque le había robado su perro y lo calificó de "psicópata".En tanto, y en función de la feria judicial, las audiencias en la segunda semana del juicio se llevarán a cabo lunes, martes y miércoles en la sal del entrepiso de los tribunales ubicados en la calle Ituzaingó 340 de San Isidro.Las primeras jornadas estuvieron bajo un clima de tensión entre los jueces del TOC 4 y los tres fiscales, quienes consideraron que se "vulneraron las facultades para probar el hecho", ya que se les impidió iniciar a juzgar los robos cometidos por Pachelo y luego el homicidio.Durante la segunda jornada, luego de la lectura del fallo del Tribunal de Casación bonaerense en el cual fue absuelto el viudo Carlos Carrascosa (77), el juez Rossi negó que los acusadores expongan completa la autopsia a María Marta, lo que generó una discusión con el fiscal Ferrari.En ese contexto, Ferrari llamó la atención del juez Andrejin, quien en dos momentos realizó acotaciones fuera de lugar, y lo acusó de hacer dos chistes en el marco de un juicio por el homicidio de una mujer."Pensé que el mundial era en noviembre", había dicho Andrejin al ingresa a la sala y notar un televisor en el cual se iba a exhibir la operación de autopsia.Mientras que al consultarle a una representante de la Corte Suprema bonaerense si podía acercarse al tribunal para responder una consulta sobre la transmisión del debate en una plataforma virtual, el mismo juez le preguntó "nombre, apellido y colegio".También en esa segunda jornada se conoció la recusación presentada por el otro fiscal adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, a los miembros de TOC 4 por iniciar el debate por el homicidio y no por los robos en los countries, contrariamente como habían acordado las partes en las audiencias previas.Esa recusación de 12 páginas -a la que tuvo acceso Télam-, fue presentada ante Casación e Iribarren sostuvo que la decisión del tribunal sanisidrense "afecta arbitrariamente la teoría del caso que pretende llevar a cabo la acusación pública"."Esta acusación pública va a probar de manera incontrastable e irrefutable que Nicolás Pachelo es el responsable del crimen de María Marta García Belsunce", dijo Ferrari en el inicio del debate, frente a la mirada del propio acusado.Para la fiscalía, el 27 de octubre de 2002, María Marta llegó sorpresivamente a su casa y al descubrir que estaban robando, se enfrentó a los ladrones y terminó asesinada de seis balazos en la cabeza.Además de Pachelo, los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45) enfrentan una imputación como coautores de un "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado" en perjuicio de María Marta, delitos que prevén la prisión perpetua.Pachelo es el único de los tres imputados que llega al juicio oral preso -está alojado en la Unidad 9 de La Plata-, pero no por el crimen de María Marta en el que en 2017 fue imputado e indagado en libertad, sino por los robos por los que fue detenido en 2018.