“Sin novedades” finalizó el tercer día de búsqueda de Juanjo Páez

Pedido solidario



Continúan buscando a Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”, un joven de 18 años, domiciliado en barrio Puerto Sánchez de la capital entrerriana. El mismo estaba pescando en la costa de Santa Fe, cerca del túnel subfluvial y desde las 19 de pasado jueves, sus familiares no tienen noticias sobre su paradero.familiares de “Juanjo”. Además, se sobrevoló la zona nuevamente. Fueron 18 las embarcaciones de pescadores que se sumaron a la búsqueda por el río. En tanto, sus amigos y conocidos caminaron el borde costero.Lamentablemente, a más de 72 horas de su desaparición no hay rastros del joven y los rastrillajes de este domingo terminaron “sin novedades”, supo. “Los pescadores van pernoctar en una ranchada improvisada que armaron y mañana continuarán buscando”, indicó a Elonce, Mariana Ríos, familiar del joven. Según contó, quedaran cerca de Las Jaulas y un vecino les va acercar ropa seca, comida y combustible.Cabe recordar que, en las últimas horas del viernes, personal de Prefectura encontró un remo que pertenecía a la embarcación del joven. “El remo tenía las mismas características que los datos que habían aportado los familiares del joven”, había informado el jefe de Prefectura, Julio Santana, a. Asimismo, agregó que “horas más tarde el padre del joven reconoció el remo, pero aún no se encontró la canoa ni al chico”.Familiares del joven desaparecido, continúan realizando una colecta para poder comprar combustible para que los pescadores puedan seguir buscando en sus embarcaciones al joven.En tanto, Mariana Ríos, familiar dijo aque “Si bien la Municipalidad ha colaborado, también se compra aceite para el motor, comida, pan, yerba y azúcar para llevar en las lanchas”Los interesados en colaborar pueden realizar transferencias a una cuenta bancaria, cuyo alias es joa-spinelli.