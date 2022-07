Artista plástica fue encontrada muerta en su casa

María Pía Persia, una artista plástica porteña de 49 años que se había mudado hacía poco tiempo a Mendoza, fue hallada muerta en el baño de su casa ubicada en la calle Joaquín V. González 283.





Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para intentar determinar las causas de la muerte, que aún es un misterio.

La mañana de este sábado, un albañil que trabajaba en su casa fue hasta la vivienda y como ella no lo atendió, por segundo día consecutivo, se alarmó y decidió entrar. Al recorrer la vivienda, la halló boca abajo en el baño e inmediatamente llamó a la Policía.



Este hombre la vio por última vez el miércoles. Al día siguiente, fue un colega suyo a trabajar y cuando él volvió el viernes, la mujer no le abrió la puerta, por lo que él decidió irse. Cuando fue nuevamente este sábado, una vez más no le abrió, entonces entró y la halló sin vida.

Pía Persia era una reconocida artista visual que había vivido en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia. Durante gran parte de su carrera desarrolló sus obras y presentó las exposiciones en Vicente López y San Isidro. (Clarín)



En su web (piapersia.com) cuenta que estudió Artes Visuales en ESBA Regina Pacis y participó de numerosos talleres y seminarios. Desde 2005 dirige ESTUDIO TALLER, dedicado a producción de arte para necesidades específicas de Proyectos de Arquitectura y Publicidad.



Además, que obtuvo menciones en 2014 en el Salón Nacional de Arte textil, Palais de Glace, CABA y 2016 Salón Félix Amador, Vicente López.

Entre sus obras, las tres referencias más importantes son sus obras individuales: “A la sombra del paraíso” (2015), “Recuerdos de la infancia” (1999) y “Hormigueros y Territorios” (2004).