Detuvieron e imputaron a un hombre por el femicidio de Agostina Trigo

Un hombre fue detenido e imputado como sospechoso de haber cometido el femicidio de, quien fue hallada asesinada el pasado 6 de julio en un galpón abandonado en la localidad mendocina de San Martin, luego que el cotejo de su ADN con los rastros genéticos hallados en el cuerpo de la víctima dieron positivo, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.El Procurador General Alejandro Gullé, junto al ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino y el fiscal Oscar Sívori, confirmaron este mediodía en una conferencia de prensa la captura y posterior imputación de“Hemos obtenido match positivo respecto al autor material del homicidio de Agostina, y todo ha culminado felizmente con el hallazgo del autor material del hecho, Diego Armando Caballero, quien está detenido en estos momentos”, afirmó el Procurador.Gullé agregó que aún no saben "si puede haber alguna otra persona" que haya sido cómplice y aclaró que "la investigación está abierta y puede que no la haya”.Sin embargo, en el lugar de detención, el personal policial halló elementos que lo vinculaban al crimen de Trigo.En este contexto,Tras del cotejo de ADN con los rastros genéticos encontrados en el cuerpo de la víctima, cuyo resultado dio positivo, fue imputado por femicidio.“Encontramos una serie de elementos que fuero probatorios, el nombre de Agostina, el teléfono anotado de ella, y la captura donde ella solicitaba trabajo y se ofrecía como niñera”, dijo el ministro Levrino en la conferencia de prensa,El funcionario añadió que “si bien está detenido el asesino, hay una serie de elementos que aún deben seguir investigándose"."Puntualmente se procede a la detención de este delincuente, este asesino, y luego se lo traslada al banco de ADN cuyos resultados coinciden puntualmente con las huellas genéticas”, indicó.Este viernes, luego de varios días de investigación, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se ofreció una recompensa de 700.000 pesos para las personas que aporten datos que permitan dar con el o los autores del crimen de Agostina.Horas después, este sábado y durante una conferencia de prensa que se realizó cerca del mediodía en el edificio del Palacio Policial, en calle Belgrano y Carmen de Cuyo, con el Procurador Gullé a la cabeza,“A partir de este hecho de Agostina se cruzó información y a partir de ahí comenzamos a juntar y bloquear toda información, inclusive permitimos que se estableciera una recompensa, la idea era no distraer nuestra investigación, pero sí en todo caso ocasionar al autor material una distracción del real camino que habíamos tomado”, dijo el Procurador.Días atrás, en el marco de esta causa fue detenido un camionero cordobés de 34 años que luego fue liberado porque las pruebas de ADN dieron negativas.En ese entonces, desde el Ministerio Publico Fiscal comunicaron el 9 de julio que “de las investigaciones tecnológicas realizadas por el femicidio de Agostina Trigo, las pruebas contra el único aprehendido han dado negativas, por lo que recuperará la libertad".Familiares y amigos de Agostina durante la semana pidieron el avance del investigación ya que no había novedades sobre el autor del hecho y llevó al Ministerio de Seguridad ofrecer la recompensa.En tanto, el fiscal Sívori se refirió además a los incidentes ocurridos durante una manifestación en reclamo de justicia por el hecho, que dejaron inhabilitada la sede del Ministerio Público Fiscal de San Martín.Al respecto, el funcionario judicial dijo que hay ocho detenidos, cuatro mujeres y cuatro hombres, uno de ellos menor de edad.A raíz del hecho, el procurador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, dispuso la inhabilitación de la sede judicial tras los disturbios que ocasionaron severos daños en las instalaciones del edificio ubicado en 25 de Mayo y Arjonilla, de ese departamento, actualmente en reparación.La joven era buscada desde el domingo 3 de julio, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista laboral y, al llegar a la parada donde debía encontrarse con quien la contactó, envió un mensaje a sus allegados para avisar que ya estaba, tras lo cual perdió contacto.El cuerpo de Agostina fue encontrado tres días después en un galpón abandonado situado en las calles Robert y Carril Norte, de San Martín, ese mismo día a la tarde familiares, amigos, ONG, realizaron una marcha por el centro y terminó con incidentes frente del edificio del Ministerio Publico Fiscal de San Martin que ocasionó la detención de diez personas.Finalmente los investigadores, luego de casi de tres semanas del hecho, dieron con un hombre como principal responsable del hecho y tras el cotejo de ADN fue imputado por el femicidio de Agostina.