Se registró un principio de incendio en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Celia Torra y Mitre, del Barrio San Vicente de Concepción del Uruguay, alrededor de las 8 de este sábado. Al lugar acudió de inmediato un móvil de Bomberos Voluntarios y al arribo se constató que, afortunadamente, las llamas habían sido sofocadas por un vecino que no dudó en forzar la puerta de ingreso y sofocar el fuego con un matafuegos.



Se aclaró que, al momento del siniestro, los moradores no estaban en la casa.



Bomberos Voluntarios confirmó que un tendero de pie extensible con ropa se encontraba cerca del calefactor, elementos que fueron los que provocaron el principio de incendio al tomar contacto con las cortinas.



El personal corroboró que no hubiera ningún riesgo de reinicio del fuego; se destacó que la situación no pasó a mayores gracias al accionar del vecino. (03442)