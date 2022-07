Intensa búsqueda de “Juanjo”: refuerzan los rastrillajes en zona santafesina

A 36 horas de su desaparición, el jefe de Comisaría Octava, Jorge Pérez,

Juan José Páez, conocido como “Juanjo”, está siendo intensamente buscado por la policía y personal de Prefectura, luego que desapareciera el jueves por la tarde.El joven había ido a pescar, por primera vez, junto a unos amigos a la costa santafesina, cerca del túnel subfluvial. En la tarde del jueves, cerca de las 17, sus compañeros regresaron a tierra firme para buscar provisiones con la intención de pasar la noche en la isla y cuando regresaron el joven de 20 años ya no estaba.confirmó aque “estamos reforzando la colaboración con Prefectura para hallar al joven desaparecido”. Además, mencionó que “En este sentido, el comisario señaló que “c, es la zona de inicio del túnel, pero del lado de Santa Fe”.En sintonía con esto, Pérez sumó que “la salida se demoró mucho porque el tiempo no nos ayuda”.Se recordará que este viernes en el rastrillaje con el helicóptero, que se extendió hasta el paraje “La Jaula” (departamento Diamante), no hallaron rastros de Juanjo ni de la embarcación en la que había salido.En declaraciones a Elonce, el Comisario Jorge Pérez, Jefe de la Comisaría Octava, había explicado que “se sobrevoló toda la zona desde el kilómetro 603 de la costa santafesina hasta el paraje La Jaula, una extensión bastante grande, pero hasta el momento arrojó resultados negativos”.