Lamentable: robaron por segunda vez en escuela de Gualeguaychú

Robaron por segunda vez en la escuela Secundaria N°2 “Profesor Pablo Haedo”, de la localidad de Gualeguaychú.



“Querida comunidad y vecinos de la escuela, tristemente damos a conocer que una vez más , han entrado en las horas de la noche de ayer para robar y romper lo que tanto nos cuesta conseguir” señalaron un posteo de la escuela difundido en su Facebook.



“La sensación de impotencia ante las reiteradas invasiones, los repetidos hechos vandálicos y los faltantes de algunas cosas, es indescriptible. ¿Es que no se dan cuenta que cuando se daña a una escuela se está dañando a toda la sociedad? Que las escuelas son la cuna del futuro de todos y cada uno de nosotros. Que lo mucho o poco que tienen es porque la gente que se compromete lucha por conseguir desde el foco hasta las impresoras, puertas , rejas , alambres y así se puede seguir con una lista bastante extensa?” indicaron.



Y agregaron: “Los instamos a comprometerse y ser guardianes de las escuelas, no de la nuestra únicamente sino de todas, seamos los ojos que vean, la llamada urgente , el grito de alerta , seamos defensores de los espacios donde se acunan tantos futuros”.



“Si vieron algo, si saben de algo se solicita información, lamentablemente los camiones de la empresa que está enfrente estaban estacionados todos alrededor de la escuela por calle Nogoyá y por calle Montana ofrecen el marco perfecto ya que hacen de barrera entre la escuela y el exterior, situación que se repite a diario y que ya no sabemos cómo afrontar, lo que hayan visto nos sirve, comunicarse por privado con la directora Anahí Baigoria o con algún miembro de la cooperadora”, finalizaron (R2820)