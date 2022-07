Reanudan la búsqueda de “Juanjo” en isla donde fue visto por última vez

Rastrillaje

La hipótesis

La búsqueda del joven Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”, de 18 años, se reanuda este sábado. Durante el viernes personal policial sobrevoló diversos tramos del río y lamentablemente no pudieron hallarlo.Se recordará que el joven desapareció en la tarde del jueves cuando estaba pescando en la costa de Santa Fe, cerca del túnel subfluvial y desde las 19 de ese día, sus familiares no tienen noticias sobre su paradero.Además, se supo que familiares de “Juanjo” solicitarán a Prefectura que informe cuáles fueron los barcos que pasaron el jueves frente a Paraná.En el rastrillaje del viernes con el helicóptero, se extendió hasta el paraje “La Jaula” (departamento Diamante), no hallaron rastros de Juanjo y tampoco de la embarcación en la que había salido, este jueves por la tarde, recorrieron el espinel en el río Paraná, cerca de la costa santafesina.Un joven amigo de Páez, a quien conoce desde niño porque ambos crecieron en Puerto Sánchez, señaló esta tarde que aún no tienen noticias sobre “Juanjo”. “Hasta ahora no sabemos nada”, afirmó a Elonce.