Buscan en España a dos empresario argentinos para deternerlos por narcotráfico

Paraná

Búsqueda de Juanjo: amigos del pescador tienen una hipótesis sobre lo que pasó

“La canoa no aparece, tampoco un remo y no se vio nada desde el helicóptero tampoco”, dijo un vecino de Puerto Sánchez al dialogar con Elonce. Afirmó que el joven no sabía nadar y no tenía mucha experiencia en el río.