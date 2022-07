Suman helicóptero a la búsqueda de joven que desapareció cuando pescaba

Policiales Buscan a joven paranaense que desapareció cuando pescaba

Buscan contrarreloj a Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”, un joven de 18 años domiciliado en barrio Puerto Sánchez de la capital entrerriana.e y desde las 19:00 del jueves sus familiares no tienen noticias sobre él.Pasado el mediodía, familiares y allegados al joven desaparecido, dialogaron cony brindaron nuevos detalles sobre la búsqueda. Informaron que el personal policial les comunicó que sumarán un helicóptero para hallar al joven.“A medida que pasan las horas la angustia crece mucho, porque hace frío, el clima no ayuda y no tenemos novedades ni de Juanjo ni de la embarcación”, dijo una allegada a la familia, Mariana.Además, señaló que el último contacto del joven fue. “Creemos que en esa recorrida algo le pasó porque en la rachada estaban todas sus cosas”, resaltó.Y amplió: “Tal vez cuando estaba en la última recorrida, pasó algún barco y provocó que se caiga”.Por su parte, una de sus hermanas, Lucia, resaltó que “esperamos que regrese con vida”.“Agradecemos a todos los pescadores que se sumaron y ayudaron a buscarlo durante la noche del jueves”, dijo otra hermana al remarcar que “el viento era muy fuerte y en cierto momento tuvieron que abandonar la búsqueda”.”, manifestó.La joven comunicó que están realizando colectas de combustible para que los pescadores puedan seguir buscando en sus embarcaciones al joven. Los interesados en colaborar pueden realizar transferencias a una cuenta bancaria, cuyo alias es