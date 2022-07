Encontraron un misil e investigan si fue el robado en 2015

Obreros municipales del partido de La Plata hallaron este jueves un misil mientras hacían tareas de "desbanquinado" en la localidad de Los Hornos y la Justicia federal investiga si es el mismo artefacto robado en 2015 del Escuadrón de Caballería Blindado 1 de Arana, para lo cual este viernes por la mañana contará con las pericias realizadas por el Ejército y la Policía Bonaerense.



La investigación está a cargo del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien desde la tarde de este jueves instruía las diligencias, que incluían la toma de declaraciones hasta ya avanzada la noche.



El magistrado encargó pericias a la División Explosivos de la Policía Bonaerense y la División Arsenales del Ejército con sede en la ciudad de Boulogne y ordenó que los resultados estén en su despacho de la capital provincial este viernes a las 9, informaron a Télam fuentes judiciales.



Ramos Padilla ya estableció que se trata de un misil y busca determinar si fue el robado en 2015 de las dependencias del Ejército en la localidad platense de Arana, cuando el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, era ministro de Defensa de la Nación.



Asimismo, busca establecer si el artefacto "estuvo en el lugar donde fue hallado desde el momento del faltante -si se comprueba que es el misil robado-, o si fue colocado ('plantado') recientemente", dijeron las fuentes.



Para ello, se procura además determinar si hay imágenes de cámaras de seguridad de la zona.



En tanto, fuentes cercanas al exministro señalaron que si se confirma que el arma hallada fue la sustraída en Arana "se ratificará lo dicho por Rossi en ese momento acerca de que fue un robo".



Los voceros añadieron que "cuando se produjo el robo del misil había a disposición de quienes lo cometieron municiones de 9 mm. y de FAL (Fusil Automático Liviano) que no fueron sustraídas pese a que eran de fácil comercialización en el mercado negro, lo cual demuestra que se trató de una operación política".



Además, las fuentes recordaron que el funcionario "denunció el hecho y se presentó como querellante en la causa", y destacaron que en esa ocasión el entonces ministro aseveró que "el misil TOW 2 que fue robado del Escuadrón de Caballería Blindado 1 de Arana no está operativo", ya que carecía de su lanzador para ser activado.



Sobre el hallazgo



El hallazgo se produjo mientras los trabajadores realizaban las tareas en inmediaciones de un predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 167 entre 68 y 69.



Daniel, uno de los responsables del grupo que estaba realizando los trabajos, dijo: "Estábamos desbanquinando para el municipio, y cuando desbanquinás se hacen montañas de tierra; entonces la estábamos cargando en un camión para tirarla en la cantera, y cuando metimos la máquina salió. Para nosotros era una bomba sumergible o un pedazo de fierro, pero cuando lo bajamos del camión, nos encontramos con un misil".



"Quedamos todos sorprendidos. Llamamos a la Policía, al delegado (municipal) de Los Hornos; enseguida vinieron, nos dijeron que era un misil, nos separaron, y gracias a Dios no pasó a mayores, porque si lo hubiéramos apretado con la máquina, hubiéramos volado todos", aseveró.



"Éramos diez personas, tres camiones, dos máquinas; podríamos haber volado todos", resaltó el trabajador al diario platense Hoy y también confirmó que tuvo que ir a declarar ante las autoridades judiciales por esta situación.



El proyectil tiene una etiqueta metálica que indica "Guided Missile Surface Attak Bgm-71e-4b Natl Stock No.1410-01-370-2288".



Tras el hallazgo tomaron intervención la Unidad Fiscal 15, a cargo de Cecilia Corfield, y el juez Ramos Padilla.



En el juzgado "tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 16 y media hora después el juez fue al lugar, hizo cerrar las calles para proteger a los vecinos y personas que estaban en el sitio, se hizo un primer resguardo del material, se tomaron los datos del misil y luego se procedió a las otras diligencias, como la toma de declaraciones".