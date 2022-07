Secuestraron medidores en desarmadero: “En 20 años nos allanaron 300 veces”

Vecinos denunciaron el robo de llaves de paso y medidores de agua en distintos puntos de la ciudad de Paraná. Según se informó, se realizaron tres allanamientos en la tarde de este lunes y se recuperó 11 llaves de paso de bronce; un medidor de agua completo; y tres medidores de agua sin válvula.Uno de los lugares allanados fue el desarmaderoubicado en calle Provincias Unidas de Paraná.Allí, el dueño, Orlando Villaverde, informó a Elonce que “la policía vino y llevó un par de canillas y llaves de paso, porque decían que eran robadas, pero nosotros no tenemos manera de constatar que las cosas que trae la gente para vender sean cosas de otras personas”.En este sentido, el dueño explicó que “muchos de los que vienen a vender acá sus cosas es gente muy pobre que encuentra diversos elementos en la basura o contendedores de obras en construcción”.Asimismo, resaltó que “cuando sospechamos que algo podría ser robado no lo aceptamos, los chicos saben eso”.Al consultarle por el allanamiento del lunes, Villaverde destacó que “vinieron de la mejor manera, comparado con otras veces” y sentenció: “hace unos 20 años que tengo este local y me allanaron al menos unas 300 veces, en muchas ocasiones fue porque estamos en Villa Mabel y piensan que todo es robado”.