Allanaron consultorio de un "falso psicólogo": No tenía título ni matrícula

Un allanamiento se realizó este miércoles en calle Moreno, de Paraná, lugar donde funciona el consultorio de un “falso psicólogo”, ya que ejerce la profesión y no tiene título ni matrícula.Blanca Ramírez, de la División Delitos Económicos, explicó aque “la investigación se inició en mayo. Un joven denunció que estaba asistiendo a un psicólogo. Comentó que el hombre le parecía raro y, además, él no avanzaba en su tratamiento. Dialogó con otra paciente, a la que le ocurría una situación similar, y consultaron en el Colegio de Psicólogos. Así fue que confirmaron que el hombre no figuraba como tal”.En ese sentido, comentó que intervino la fiscalía a cargo de la Dra. Mercedes Nin, se inició una investigación y se pudo comprobar que el sujeto ejercía sin tener título y matricula habilitante.“El falso psicólogo primero atendía en Av. Ramírez, luego cerró ese consultorio y empezó a atender en calle Moreno, donde este miércoles se hizo un allanamiento”, señaló.La Policía secuestró documentación, sellos, celulares, equipos informáticos, títulos, diplomas de cursos, de carreras y otros elementos. “Mientras estábamos haciendo el allanamiento llegaron cinco pacientes que esperaban ser atendidos”, agregó.Ramírez explicó que “cuando los pacientes se enteraron tuvieron diversas reacciones. Una paciente se puso a llorar. Uno de los que asistió comentó que estaba en terapia familia y su hijo, que es un niño, había tenido sesión con este hombre esta semana. Todos estaban sorprendidos. Se les pidió que hagan la denuncia. El hombre tenía la agenda ocupada por varios meses, va a haber más damnificados. Si podemos recopilar sus nombres y datos los notificaremos de lo ocurrido”.El joven que hizo la primera denuncia comentó que el “falso psicólogo” le cobraba 1000 pesos por sesión. “Los pacientes que llegaron mientras hacíamos el procedimiento manifestaron que a ellos les cobraba entre 3000 y 3500 pesos”, resaltó.El hombre investigado tiene 51 años y es oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires.