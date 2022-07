"Pachelo es el asesino de María Marta García Belsunce", dijo fiscal en el juicio

El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada de seis balazos en la cabeza hace casi 20 años en su casa del country Carmel de Pilar, comenzó hoy en los tribunales de San Isidro y la fiscalía aseguró que el vecino Nicolás Pachelo "es el asesino" y que lo va a probar “de manera incontrastable e irrefutable”.



En la presentación de los lineamientos general y con un fuerte impacto visual y escenográfico, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, fue colocando una a una y sobre una pequeña mesa, seis balas para enumerar los seis elementos "claves" de la causa que, según la hipótesis del Ministerio Público, demostrarán la culpabilidad de Pachelo (46).



"Esta acusación pública va a probar de manera incontrastable e irrefutable que Nicolás Pachelo es el responsable del crimen de María Marta García Belsunce", dijo Ferrari, parado de cara a los jueces y bajo la mirada atenta del principal acusado que estaba sentado detrás de sus abogados.



Para la fiscalía, el 27 de octubre de 2002, María Marta llegó sorpresivamente a su casa y al descubrir que estaban robando, se enfrentó a los ladrones y terminó asesinada de seis balazos en la cabeza.



"Han transcurrido casi dos décadas sin que el Estado haya sido capaz de dar una respuesta, no solo a la víctima sino también a la sociedad. Vamos a presentarles una verdad demostrable. Vamos a encontrarle una salida a este laberinto gris", aseguró Ferrari.



El fiscal general adjunto de San Isidro afirmó que “este Ministerio Público va a demostrar que Nicolás Roberto Pachelo indiscutiblemente es el asesino de María Marta García Belsunce" y describió al acusado como el "victimario", como "un criminal de raza vinculado al mundo de la delincuencia desde adolescente", y como "un psicópata, un narcisista, un ludópata empedernido, capaz de matar y mucho más".



El fiscal Ferrari estuvo acompañado de sus colegas Andrés Quintana, que es uno de los de fiscales de Pilar que hizo la reinvestigación del caso luego de la absolución del viudo Carlos Carrascosa (77); y Federico González.



Gustavo Hechem, abogado de Carrascosa y particular damnificado en el expediente, se manifestó con los mismos lineamientos esgrimidos por la fiscalía.



Ya antes de ingresar a la sala de audiencias, este letrado había explicado que a su criterio y de acuerdo a lo que sostiene el viudo, Pachelo fue el autor del crimen.



La audiencia comenzó a las 11, con media hora de demora, y se desarrolló en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro donde en 2007 fue juzgado Carrascosa, y en 2011 los familiares y allegados a María Marta.



Vestido con una campera inflable negra, por debajo un suéter gris y mucho más canoso que las últimas fotografías e imágenes que se conocían de él, Pachelo presenció la primera jornada del juicio y estuvo muy atento a las indicaciones del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, presidido por el juez Federico Ecke e integrado por sus colegas Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.



Junto a él se encontraban los otros dos imputados en la causa, los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45).



Pero también estuvieron en el banquillo de los acusados Matías Osvaldo Marasco (43) e Iván Alfredo Martínez (34), que si bien no están acusados por el homicidio de María Marta, enfrentan junto a Pachelo una acusación por una serie de ocho robos y hurtos cometidos entre 2017 y 2018 en countries del conurbano y serán juzgados en este mismo debate.



Además de brindar sus datos personales previo al inicio de la audiencia, Pachelo tomó una vez la palabra para solicitar que no sea trasladado de la cárcel de La Plata, donde se encuentra alojado y estudiando periodismo.



“Ni sé si a todas las audiencias, pero a algunas. Vendré a la mitad”, sostuvo ante la consulta del juez Ecke sobre su presencia en el debate, aunque el funcionario judicial aclaró que debe estar a disposición del tribunal.



Roberto Ribas, abogado defensor de Pachelo junto a su colega Marcelo Rodríguez Jordán, expresó que “María Marta murió pero no por Pachelo”, quien -según él- “nunca entró en esa casa” ya que “no existe ni una prueba que demostrara eso”.



Si bien aclaró que le corresponde a sus defensas, Ribas señaló que Glennon y Ortíz “no tienen nada que ver con esto” y que “nunca entraron a la casa”.



Por su parte, Rodríguez Jordán adelantó ante el tribunal que llegado el momento pedirán la absolución de su defendido.



Tras los lineamientos iniciales, se generó una controversia entre la fiscalía, las defensas y los jueces acerca de cómo afrontar el debate, que fue finalmente zanjado por el tribunal que resolvió que primero se escucharán los testigos vinculados a la causa por el homicidio de la socióloga en 2002, luego los relacionados con los robos ocurridos entre 2017 y 2018 y al final a los de las defensas.



Es que la idea de los fiscales era iniciar el juicio con los ocho robos y hurtos por los que Pachelo cumple prisión preventiva desde 2018 para poder probar que el acusado tiene un historial delictivo y un repetido modus operandi similar al que en 2002 también ocurrió cuando mató a la socióloga de 50 años. Pero el pedido no prosperó.



De esta manera, desde el viernes Pachelo, Glennon y Ortiz enfrentan una imputación como coautores de un "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado" en perjuicio de María Marta, delitos que prevén la prisión perpetua.



Pachelo es el único de los tres imputados que llega al juicio oral preso -está alojado en la Unidad 9 de La Plata-, pero no por el crimen de María Marta en el que en 2017 fue imputado e indagado en libertad, sino por los robos por los que fue detenido en 2018.