“Noche de terror” en asalto: tomaron a su hijita de rehén y desvalijaron su casa

Un hombre que regresaba a su casa, ubicada en Hipólito Irigoyen, entre San Juan y San José, de la ciudad de Santa Fe, luego de cenar con su pequeña hija de tres años, sufrió "la peor noche" de su vida. Como lo hace siempre miró bien antes de ingresar su auto al garaje, pero pese a ello cuando cerraba la reja de ingreso lo sorprendieron cuatro delincuentes que, tras amenazarlo a punta de pistola, lograron meterse a su vivienda.La secuencia continuó y se puso más violenta para el vecino ya que dos de los malvivientes los agarraron a ambos, mientras que los restantes revisaban todo. Los delincuentes comenzaron a buscar pertenencias de valor mientras uno de ellos tenía bajo amenaza y frente a su padre con un cuchillo en la garganta a la pequeña de tres años.

Una vez que finalizaron la "requisa" del hogar y se hicieron de su botín: dinero, joyas, electrodomésticos, cargaron todo en el auto de la víctima y se dieron a la fuga.“Tomo todas las precauciones necesarias, las que ya conocemos. Mirar para todos lados, ver que no haya movimientos extraños, pero igual me sorprendieron, no los vi”, relató la víctima de la violenta entradera a. “Fue la peor noche de mi vida” agregó.Tras lo ocurrido, el dueño de casa hizo la denuncia y hasta el lugar llegó la Agencia de Investigación Criminal para realizar las tareas de rigor. Hasta el momento, no hay detenidos; aunque se pudo recuperar el automóvil el fin de semana en barrio Santa Rosa de Lima, tal cual fue robado.Los vecinos, cansados de los sucesos, continúan reclamando por más seguridad en la zona. “Es inevitable que esto suceda. Este barrio está mal desde hace más de dos años. Es zona de nadie”, refirieron varios vecinos del lugar sobre la situación de seguridad en el lugar.