Entregó dinero y pertenencias al caer en una estafa telefónica

Una mujer de 70 años fue víctima de la "estafa de la grúa" en la ciudad de San Carlos de Bariloche y le entregó a un desconocido dinero en efectivo, pertenencias personales y un televisor, tras recibir un pedido de ayuda de parte de una supuesta amiga que había tenido un desperfecto mecánico.



De acuerdo a la información que brindaron las personas del entorno de la víctima, una mujer la llamó por teléfono diciendo que era una de sus amigas y le comentó que había tenido un inconveniente con su vehículo, por lo cual necesitaba su colaboración económica para poder trasladar el rodado hasta el mecánico.



Según informó El Cordillerano, la falsa amiga le dijo que necesitaba cerca de 90.000 pesos y que pensaba enviar al chofer de la grúa a retirar ese monto, mientras que le indicó que si no alcanzaba a juntarlo, podía entregarle elementos de su propiedad para compensar el valor del traslado.



Momentos más tarde, la víctima recibió otro llamado, esta vez de un hombre, quien se presentó como el conductor de la grúa, para avisarle que en unos minutos la visitaría uno de sus empleados para buscar el dinero y sus pertenencias para poder hacer el viaje.



La septuagenaria, según mencionaron, no dudó en entregar sus cosas, ya que el objetivo era ayudar a su amiga y cuando el supuesto empleado del chofer de la grúa golpeó la puerta de su casa, ella le entregó algo de dinero –cuyo monto no trascendió– un televisor y otros elementos, de amplio valor personal.



Luego de entregar sus pertenencias, la mujer se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa.