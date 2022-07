Comienza el tercer juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce

El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar, comenzará hoy y el principal imputado, el ex vecino de la víctima, Nicolás Pachelo, llega al debate acusado por el homicidio.Además, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, lo juzgará luego por ocho robos cometidos en barrios privados ubicados en las localidades bonaerenses de Pilar, Tigre y Berazategui.Está previsto que el juicio por el crimen de María Marta se realice en más de 30 jornadas y Jorge Carrascosa, viudo de la víctima, será uno de los primeros testigos en declarar, para luego poder presenciar el debate donde él actúa como querellante con la posibilidad de pedir penal.Pachelo está acusado como coautor del delito de homicidio agravado junto a dos ex vigiladores del country: Norberto Glennon, de 56 años, y José Ramón Alejandro Ortiz, de 44.El ex vecino de la víctima está preso desde abril de 2018 por la causa de los robos en diferentes barrios privados.El fiscal Andrés Quintana, quien investigó el crimen junto a la fiscal fallecida María Inés Domínguez, había solicitado que a Pachelo se lo juzgara también por los robos en un mismo juicio, ya que, consideraba que el crimen de María Marta se dio en medio de un robo.Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro se opusieron y es por eso que habrá dos juicios contra Pachelo.La familia de la víctima siempre apuntó a Pachelo como el autor del crimen y al sospechar de un robo ocurrido en la vivienda de María Marta, ya que, faltaba un cofre de metal con pertenencias personales adentro y algo de dinero.Pachelo rechazó, a través de sus abogados, ser juzgado por jurado popular, pues, según plasmó su defensa en una audiencia, es algo que "no le conviene" porque "lo van a linchar".El comienzo del juicio estaba previsto para hace un mes atrás, pero se suspendió porque uno de los tres jueces del Tribunal contrajo coronavirus.Luego quedó en stand by y a raíz de planteos de la fiscalía, que incluso recusó a los magistrados y los cuales aún quedan pendiente de resolución por la Cámara de Casación Bonaerense.