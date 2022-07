Crimen de Anahí: Rechazan la prisión domiciliaria para el condenado a perpetua

Un tribunal oral de Lomas de Zamora rechazó hoy la prisión domiciliaria para Marcos Esteban Bazán, el hombre que había sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de Anahí Benítez, quien fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, y cuyo fallo fue anulado a fines del año pasado, informaron fuentes judiciales.



La decisión fue adoptada por la mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Santiago Daniel Márquez, Claudio Jorge Fernández y Daniel Julio Mazzini, que definió que el imputado sea juzgado junto al otro sospechoso, Marcelo Sergio Villalba, (45) desde el 1 de marzo de 2023.



En el fallo de 16 páginas al que Télam tuvo acceso, los magistrados Fernández y Mazzini determinaron que "resulta altamente probable que de conceder una medida morigeradora a la prisión preventiva al acusado, el mismo intentará eludir la acción de la justicia y obstruir la producción de la prueba que se ventilará en el debate".



"Ante la inmediación del desarrollo del debate en los próximos meses y la pena en expectativa en caso de condena, la probabilidad de fuga no puede disiparse, pues más allá de que en virtud del resultado de los informes practicados, el sistema de monitoreo puede ser instalado, (...) cierto es que Bazán cuenta con recursos suficientes para eventualmente darse a la fuga y obstruir el normal desarrollo del debate, pudiendo llegar a impedirlo", afirmaron.



En tanto, en su voto disidente, el juez Márquez recordó la resolución de la Sala I del Tribunal de Casación Penal en la que había asegurado que era "oportuna una



readecuación de las formas de garantizar la sujeción a proceso, acudiendo entonces a medios menos lesivos y que puedan resguardar la eficacia necesaria para afianzar la justicia sin desmedro de las garantías constitucionales que rodean la presunción de inocencia".



"A fin de cumplimentar su manda, y neutralizar en debida forma el alto riesgo de fuga existente, resultando positivo el informe socio-ambiental y el practicado por el Servicio de Monitoreo, habiéndose constatado la aptitud del domicilio aportado por la defensa, entiendo debe disponerse en favor del encartado Bazán, como atenuación de la coerción cautelar que viene sufriendo, su arresto domiciliario con sistema de monitoreo electrónico y con la presencia de consigna policial permanente, en la puerta del domicilio aportado", sostuvo el magistrado.



Al respecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó como "completamente arbitrario" el fallo por mayoría del Tribunal, cuya "decisión es contraria a lo que le indicó la Sala I de la Casación bonaerense: el cese de su prisión preventiva".



"Agotado todo plazo razonable para permanecer en prisión preventiva, el poder judicial muestra un fuerte ensañamiento sobre Marcos, quien siempre estuvo a disposición de la Justicia. Estos casos muestran la irracionalidad con la que opera el poder judicial: personas inocentes, que no fueron sometidas a juicio, están presas durante años sin fundamentos, incluso cuando las instancias superiores ordenan la revisión de las preventivas", expresó el organismo en su cuenta de Twitter.



Tras rechazar la medida, el TOC 7 designó fecha de un nuevo juicio oral para los días 1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 de marzo de 2023, a partir de las 9.



Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.



La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que en esas condiciones había sido abusada.



Por el femicidio, Bazán (39) fue condenado a la pena máxima en junio de 2020 pero el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral en el que, además, deberá ser juzgado Villalba.



Luego del fallo de Casación, la defensora de Bazán, Cristina Fau, solicitó la excarcelación del imputado ya que el nuevo juicio oral no podrá realizarse en la brevedad y, además, afirmó que no existen riesgos procesales por parte del acusado, que tiene domicilio fijo y que no cuenta con antecedentes penales.