Caso de la niña M: condenaron a 22 años de prisión al hombre que la secuestró

Un hombre fue condenado hoy a 22 años de prisión por secuestrar, retener, ocultar e intentar abusar de una niña raptada en marzo de 2021 en el barrio porteño de Villa Lugano y a quien tres días después, mientras la buscaban más de mil policías, hallaron en el partido bonaerense de Luján, informaron fuentes judiciales.Se trata de Carlos Alberto Savanz, a quien el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1, integrado por los jueces Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance. halló culpable del rapto de la nena de 7 años.De acuerdo al fallo de tres páginas al que accedió Télam, los magistrados le atribuyeron a Savanz los delitos de "sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años, en concurso real con el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y por ser cometido por quien tenía la guarda de la niña, en grado de tentativa".El tribunal también dispuso se obtenga el material necesario para incorporar el perfil del ahora condenado al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.A su vez, los jueces resolvieron que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de agosto próximo a las 13.30.La pena de 22 años que se le aplicó al acusado fue menor a la que había solicitado el fiscal del juicio Guillermo Morosi, quien había pedido 30 años de prisión para Savanz por el secuestro, retención, ocultamiento y abuso sexual de la niña.Sin embargo, Jorge Alfonso, abogado defensor, explicó a Télam que el tribunal no dio por acreditado que se consumó el abuso sexual -tal como lo había manifestado el fiscal -, por lo que respecto de ese delito lo condenaron en grado de tentativa.El letrado adelantó que va a apelar la sentencia ante Casación Penal ya que tampoco considera que haya existido la sustracción de la menor.De acuerdo a la acusación, el 15 de marzo de 2021 Savanz sustrajo a la niña en Villa Lugano, donde vivía con su madre en situación de calle y, de acuerdo al recorrido que se pudo reconstruir a través de cámaras de seguridad de la ciudad y de diversas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, la llevó en bicicleta hasta la localidad de Luján, donde fue detenido tres días después.Durante esas jornadas, la situación fue monitoreada por los medios de comunicación y se lanzó una "Alerta Sofía", un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física, que alude al caso de desaparición de Sofía Herrera.En ese marco, se implementó una inmediata búsqueda hasta que vecinos de Luján alertaron que la nena era llevada en una caja en la parte trasera de la bicicleta que conducía su captor, quien fue detenido.El hallazgo se produjo la madrugada del 18 de marzo de 2021 en el cruce de Las Heras y Gamboa, a unas cinco cuadras de la Universidad de Luján, cuando más de mil efectivos de tres fuerzas de seguridad con motos, camionetas, helicópteros y perros centraban la búsqueda en esa zona y en General Rodríguez, donde la niña y el captor habían sido filmados por las cámaras de seguridad y vistos por testigos.Para dar con la niña, los pesquisas analizaron decenas de cámaras de seguridad de la Capital Federal, ferrocarriles y de municipios de la zona oeste del conurbano bonaerense, además de cientos de llamados recibidos a las líneas 911 y 134 del "Alerta Sofía" durante 72 horas.Al momento del arresto Savanz no ofreció resistencia y se comportó como si no supiera que lo estaban buscando.En aquel entonces, el abogado Alfonso dijo que creía que Savanz era "inimputable", lo que luego fue desestimado por la Justicia.El 1 de abril del mismo año Savanz fue procesado con prisión preventiva por la jueza nacional en lo Criminal y Correccional Alejandra Alliaud, a pedido de la fiscal de la causa, Laura Belloqui.Días después, el 16 de ese mes, la sala 6 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la prisión preventiva de Savanz y dispuso que fuera alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, ya que hasta entonces había estado detenido en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).Los camaristas Magdalena Laíño, Julio Marcelo Lucini y María Inés Di Pace consideraron en su escrito, al que tuvo acceso Télam, que la hipótesis relatada por la defensa del acusado respecto a que el hombre planeaba llevar a la niña al zoológico de Luján fue "pueril", y aseguraron que Savanz la mantuvo engañada, le decía que se encontraban perdidos y le daba respuestas "evasivas" cuando le pedía que la llevara con su mamá. Fuente: (Télam)