Sospechoso de violentas entraderas fue detenido tras esconderse en un contenedor

Un joven que estaba prófugo de la Justicia por estar sospechado de participar de dos violentas entraderas en Empalme Graneros cayó detenido este martes en un operativo de control policial. Se le atribuyen dos hechos: robo calificado por el uso de arma de fuego no hallada, agravado por ser en poblado y en banda; y robo agravado por efracción.



Se trata de José Félix F., quien fue capturado dentro de un contenedor de basura de Junín y Rouillón cerca de las 2 de la madrugada. El dato surgió a partir de una denuncia que ingresó al Comando Radioeléctrico que alertaba sobre el robo de cables en la zona de Junín y Araucano.



Al identificarlo, el cotejo de sus impresiones dactilares dio positivo en relación a huellas encontradas en las casas que fueron blanco de los robos y en la que se le achaca el carácter de autor, razón por la cual afrontará una audiencia imputativa programada para este jueves por la fiscal Valeria Haurigot.



En principio, el caso había sido asumido por el fiscal Carlos Covani, quien identificó al sospechoso para su posterior detención, pero hasta el momento no había podido ser localizado y por tal razón fue declarado prófugo de la Justicia desde el 4 de julio de este año.



El caso representó extrema gravedad, puesto que en ambos casos, junto a un cómplice, ejercieron violencia física contra las víctimas, ambas de edad avanzada, y en uno de ellos torturaron a una de las ancianas por espacio de una hora. Las entraderas

La primera entradera ocurrió en la madrugada de 22 de diciembre del año pasado en Liniers al 600, donde vivía una mujer de 90 años. Allí, junto a un cómplice, exhibieron armas de fuego y además golpearon y ataron a la víctima para llevarse un TV Smart 43”, U$S200, una medalla de oro con cadena del mismo metal, un medallón plateado, dos aros de oro, otro par de aros colgantes de oro con forma de lazo, $15 mil en efectivo y un teléfono celular.



En tanto, en la segunda entradera perpetrada el 11 de enero de este año a las 4 de la madrugada en Rouillón al 600 bis, junto a otro cómplice aún no identificado, irrumpieron en una vivienda en la que vivía una mujer de 88 años tras barretear la puerta. Según la investigación, a medida que ejercían violencia física sobre la misma, sustrajeron un ventilador de mesa, una cuchilla de cocina, llaves de la casa y dinero en efectivo. (La Capital)