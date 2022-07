Robaron su moto de alta gama a un juez provincial: “Estamos siendo vigilados”

El robo de una motocicleta de alta gama a un juez provincial en Córdoba encendió las sospechas sobre una presunta acción intimidatoria tras una condena dictada el día anterior.La semana pasada, Carlos Palacio Laje, juez de la Cámara 10ª en lo Criminal y Correccional, fue víctima del robo de su moto BMW GS 1200 alemana. El hecho ocurrió el sábado a la madrugada, cuando los ladrones ingresaron a su vivienda de barrio Villa Belgrano de la capital cordobesa, para llevarse únicamente el vehículo valuado en 35 mil dólares, aproximadamente.Un día antes, el magistrado había sentenciado a un ex policía a dos años y medio de prisión en suspenso por encubrimiento por estafas, publicó La Voz.El juez no descarta que el robo haya ocurrido como represalia a la condena o como una maniobra intimidatoria: “Me preocupa que la moto se guarda en el fondo del garaje, cubierta con una funda, por lo que no puede haber sido un robo al voleo. Tiene que haber habido un trabajo de inteligencia previo, y una importante logística para llevarse el vehículo. Creo que estamos siendo vigilados”.La moto pesa más de 350 kilos y tiene un sistema de encendido electrónico de alta tecnología de seguridad. “A la moto tienen que haberla subido a otro vehículo, y tienen que haber sido cuatro o cinco personas, por el peso que tiene el aparato”, dijo Palacio Laje.El magistrado dejó entrever sus sospechas: “El garaje se conecta con el resto de la vivienda, podrían haber ingresado fácilmente al resto de la casa. Les hubiera sido más fácil robar el auto, que estaba al lado”.Luego de una intensa búsqueda, la Policía encontró la moto a poco más de 3 kilómetros de la vivienda del juez: estaba en el asentamiento Hermana Sierra, cerca a pocas cuadras del Centro de Participación Vecinal nº3 de Argüello.El rodado se encontraba vandalizado tenía los cables pelados, por lo que se presume que habían intentado hacerle un puente para encenderla. También le habían robado los espejos y algunos accesorios, como el baúl.“Estoy en contacto con otros propietarios de motos similares y todos me dicen que no es normal que se las roben, porque son difíciles de desarmar o vender en el mercado negro. Sé que ha pasado en Buenos Aires, pero en Córdoba no conozco precedentes”, indicó.“Me preocupa que podemos llegar a estar ante el desembarco en Córdoba de alguna banda que se dedique a robar estos vehículos de alta tecnología”, dijo al diario.