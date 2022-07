Joven madre asesinada: analizan vínculos, con la mira puesta en su entorno

Policiales Liberan a sospechoso del femicidio de Agostina por dar negativas muestras de ADN

Los investigadores continúan trabajando para descifrar quién mató a Carla Agostina Trigo (22), la joven madre que fue hallada asesinada el miércoles en un galpón abandonado en Mendoza y cuyo caso provocó una fuerte conmoción en esa provincia.Después de la aprehensión y rápida liberación del primer sospechoso que tuvo la causa -porque los cotejos de ADN dieron negativo-, prácticamente se regresó a foja cero. Por eso, los investigadores decidieron volvieron a citar a algunos testigos que pertenecen al entorno más íntimo de la víctima.La idea es buscar nueva información que se puedan haber guardado en un principio y que ahora estén dispuestos a aportar al expediente.Además, después de conseguir acceder a las cuentas de Facebook y de duplicar las tarjetas SIM de la joven,Por eso, estiman que estos allegados pudieron tener alguna conversación, días antes del crimen, en la que Agostina haya aportado algún dato que ayude a conducir a su homicida.Del análisis de esa prueba tecnológica surgieron diversos vínculos que llamaron la atención de los pesquisas, pero se los está estudiando uno por uno: "Es una tarea de hormiga", confió una fuente allegada a la instrucción.Por ese motivo será clave la información complementaria que puedan aportar desde el entorno de la víctima para cruzar los datos, profundizar las posibilidades más potables y así llegar a un potencial sospechoso, publica el diariode Mendoza.Las autoridades judiciales y policiales no quieren que se repita la situación que se vivió el viernes, cuando se filtró la información sobre la captura e imputación de un hombre, de 34 años, a quien habían sindicado como el autor, y a los pocos minutos aclararon que los peritajes no fueron favorables, por lo que debieron liberarlo.A ese sujeto, quien es oriundo de Córdoba y hace poco tiempo se estableció en el Este mendocino, llegaron por el análisis de los mensajes que intercambió Agostina en los días previos de su asesinato.La información sostiene que se trata del supuesto camionero con el que había pactado encontrarse el domingo que dejó de ser vista por su familia, después del cumpleaños de su hijito.Cuando los investigadores lo identificaron y ahondaron sobre su perfil, constataron que no trabajaba como transportista y que utilizaba un perfil falso para captar a jóvenes mujeres de la Zona Este con la excusa de que buscaba a una niñera para cuidar a su hija menor de edad.Después del femicidio de Agostina, este individuo borró esa cuenta apócrifa de Facebook, lo que despertó aún más las sospechas. Por todos esos motivos, el viernes lo fueron a detener y el fiscal de San Martín-La Colonia lo imputó como autor del femicidio, con el objetivo de poder extraerle material genético para cotejarlo con el ADN hallado en el cadáver de la víctima (restos de piel debajo de las uñas y cabellos).Pero el resultado de ese peritaje fue negativo, por lo que el hombre recuperó la libertad y se retiró de la comisaría en la que estaba alojado sin declarar ni aportar datos sobre esa cita laboral que había pactado con la joven madre.El domingo 3 de julio por la noche, Agostina salió de su casa de calle Rivadavia y se dirigió hasta una parada de colectivos de Tucumán y Belgrano, donde abordó una unidad para dirigirse hacia el distrito de Buen Orden, ubicado hacia el noreste de la Ciudad de San Martín.Allí, la joven descendió en la plaza de esa localidad, donde había acordado encontrarse con un hombre que buscaba una niñera para sus hijos y la había contacto para contratarla para ese trabajo a través de Facebook.Luego de llegar a ese sitio, tuvo un último contacto por WhatsApp con su abuela, pero a los pocos minutos dejó de responder. Con el pasar de las horas, pese a los insistentes intentos para comunicarse con ella, su familia no volvió a tener noticias y el teléfono daba apagado.Por eso, casi 24 horas después de su desaparición, se radicó la denuncia de paradero en la Oficina Fiscal que funciona en la Comisaría 12°. A partir de allí se inició una intensa búsqueda por con decenas de uniformados, canes y hasta drones por el sector donde Agostina había sido vista por última vez y los alrededores.En medio de los rastrillajes, policías encontraron el cadáver la mañana del miércoles en un galpón abandonado de calle Robert y carril Norte.