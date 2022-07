Cabo herido en "fiesta de ascenso": el Ejército suspendió a 15 militares

Un cabo recién egresado de la escuela militar sufrió lesiones en su columna vertebral tras participar de una ceremonia de bautismo en el Club de Suboficiales de la localidad misionera de Apóstoles, tras lo cual el Ejército radicó una denuncia en la justicia y suspendió en sus funciones a dos oficiales y 13 suboficiales.La madre del joven, Mónica, reveló en un mensaje por YouTube que a su hijo "le hicieron hacer un asado para todos, pero no se lo dejaron comer" y "le hicieron tomar vino puro con fondo blanco. mezclado con chimichurri, limón y otras bebidas alcohólicas"."Eran cinco chicos los que egresaron, él estaba tan feliz con su egreso por todo el esfuerzo que le demandó y ahora le hacen un bautismo" lamentó la mujer.Y, aseguró que los superiores del regimiento "estaban en ese bautismo".Sergio Jurczyszyn, comandante de la Brigada de Monte, dijo que un equipo de intervención del Ejército ya ha entrevistado a los testigos del hecho y apuntó que "son simplemente relatos pormenorizados, pero tienen bastantes certezas como para que me permitan resolver comenzar con una instrucción por falta disciplinaria gravísima"."Hay una presunción de delito de abuso de autoridad, en el cual me voy a presentar ante la justicia federal para hacer la denuncia", sostuvo, según la prensa misionera.A su vez, la Secretaría General del Ejército informó anoche que se dispuso la suspensión de "dos oficiales y trece suboficiales" que se desempeñaban en el Regimiento de Infantería de Monte 30 según "lo dispuesto en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas".Respecto de Verón, el Ejército, indicó que "fue intervenido quirúrgicamente como consecuencia de lesiones en la columna vertebral y actualmente se encuentra estable en el sanatorio Boratti de la ciudad de Posadas"."Las causas de las lesiones sufridas están siendo investigadas y son motivo de una instrucción disciplinaria por presunción de faltas gravísimas que involucra a miembros de la unidad militar de pertenencia", añadió el Ejército.Y, remarcó que "los comportamientos que se alejan de las normas de convivencia establecidas en las prescripciones legales y reglamentos militares, constituyen potenciales inconductas que están tipificadas como delito en el Código Penal de la Nación".Por eso, autoridades del Ejército Argentino realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal de la Ciudad de Posadas".La madre del soldado señaló: "Lo único que pido es Justicia y que se investigue hasta las últimas consecuencias" porque, afirmó, "a Michel lo humillaron, lo hicieron bailar y le hicieron tomar bebidas alcohólicas de toda clase".Este caso se conoció semana después de la muerte del subteniente Matías Chirino durante una "iniciación" en el regimiento de la localidad correntina de Paso de los Libres. Fuente: (Télam)