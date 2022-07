Persecución y tres muertes: el auto era robado y el conductor tenía antecedentes

El conductor tenía antecedentes

Las víctimas

La persecución en Panamericana

El auto involucrado en una persecución que terminó con un choque fatal en Panamericana fue robado el fin de semana pasado y el conductor, Joel Galván, tenía antecedentes penales.En diálogo con los medios, un hombre dijo que se lo robaron a punta de pistola a su papá el sábado en Escobar. “Lo apuntaron cuatro tipos. Se lo robaron a punta de caño y se llevaron el auto. A mi papá lo dejaron a pie”, contó.El conductor del auto fue identificado como Joel Guillermo Galván, alias “El Gordo”, de 25 años. Galván tenía antecedentes y había sido condenado a la pena de tres años en suspenso al ser encontrado culpable del delito de “uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular de un vehículo automotor”.En el asiento del acompañante viajaba Malena Chicconi, de 21 años, que también falleció. La joven se encontraba en una primera cita con Galván, al que conoció por redes sociales. ““Mi hija me mandó un mensaje a las 4.30 de la mañana. Me dijo: ‘Mamá, estoy llorando, nos persigue la Policía y no sé por qué'”, dijo su mamá a TN.La persecución, que terminó de manera fatal en Panamericana, se extendió por 5 kilómetros. El inicio quedó registrado en un video, grabado por una cámara de seguridad de la autovía.La secuencia muestra el momento en el que el Volkswagen Vento evitó detenerse al aproximarse a un móvil policial estacionado en medio de la Panamericana que intentó bloquear su avance. Luego de esquivarlo, el auto avanzó a alta velocidad en dirección a Provincia.

La investigación del caso quedó a cargo de la Gendarmería Nacional y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Don Torcuato e interviene el Dr. Cosme Iribarren y la carátula es “homicidio culposo”.