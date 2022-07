Ladrillazo a camionero entrerriano en Ruta 168: cree que querían asaltarlo

El transportista crespense Leonardo Stieben, pasó un difícil momento en la madrugada de este jueves, cuando recibió un ladrillazo en el parabrisas, mientras circulaba por la ruta que une Paraná con Santa Fe, en jurisdicción de la vecina provincia. La intención de los agresores habría sido que detenga la marcha para luego asaltarlo.



El damnificado explicó que “fue en la zona de Colastiné, donde hay una curva amplia y vienen dos puentecitos con una pasarela. Como el camión tiene una luz bien amplia, alcancé a ver cuando un chico se preparaba y me tiró el ladrillo. Fueron segundos. Esperé el golpe, que fue muy grande, ya que traspasó el parabrisas e ingresó en la cabina”.



“Si bien estos camiones tienen un vidrio muy bueno, con una lámina intermedia, lo atravesó. En ese momento sentí un fuerte ardor en el hombro y vidrios por todos lados. No paré, por temor a que me asaltaran, por lo que seguí hasta una estación de servicio, en Santa Fe. Por suerte, los vidrios no me entraron a los ojos, pero sí pude comprobar que tenía lastimado el hombro, que es donde pegó el ladrillo", dijo Stieben en diálogo con “Hora de Noticias” de Canal 7 CVC.



Acotó que “pude seguir viajando; pegué el vidrio con una cinta, ya que había quedado un hueco grande. Hice unos llamados para intentar cambiarlo, pero este elemento no se consigue, desde la concesionaria donde hago los service quedaron en contestarme cuando les llegue. Tengo todavía el ladrillo, que quedó todo marcado con los vidrios”, acotó.



Stieben agregó que “nunca me había tocado pasar por algo así, otros compañeros sí les pasó, pero en otra zona de Santa Fe, pasando la cancha de Colón, camino a Santo Tomé. Como la cabina es grande, es imposible que le erren cuando te tiran, que lo hacen con el objetivo de que paremos y ahí, aprovechan para robar”.

Fuente: Desde Crespo