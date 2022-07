Secuestraron armas tras incendio en una vivienda

Foto 1/2 Foto 2/2

En la mañana del jueves, una vivienda ubicada en calle Pellegrini al 500 de la ciudad de Concordia se vio afectada por un incendio. En el lugar tomó intervención una dotación de Bomberos Zapadores y Voluntarios y posteriormente la policía ya que se encontraron armas.



Desde la Jefatura Departamental Concordia de Policía indicaron que en el lugar, se pudo encontrar "entre los restos del mobiliario de la vivienda, prácticamente un arsenal de armas largas y cortas".



Entre lo incautado, también se contabilizó "municiones, mira telescópica y hasta una katana". Todo fue secuestrado "por orden del Fiscal en turno", se especificó.



Por último, se destacó que en el siniestro "solo se produjeron daños materiales y por suerte no hubo lesionados".



El propietario de la casa incendiada, Alberlo Fuchs, contó a Diario Río Uruguay que el fuego “empezó en el comedor, donde estaba el televisor, el video, y había un turbo que estaba enchufado pero apagado”.



En cuanto a cómo descubrió que se estaba prendiendo fuego el lugar, manifestó que “me levanté al baño y estaba todo perfecto, me acuesto y en 5 minutos se apaga la luz, pensé que era un corte nomás, me vestí y, si bien sentí un poquito de olor a quemado, no le di mucha importancia, pero cuando entro al comedor había una bola de fuego”. Ante tal situación, “como tenía un balde de agua en el baño, se lo tiro y parecía que se apagaba, pero había cada vez más humo. Salí y llamé a los bomberos”.



Sobre las pérdidas a simple vista, el propietario dijo que “por lo menos la mitad de las cosas se destruyeron”, con el fuego. “Hace más de 30 años que vivo acá”, agregó.



Sobre las armas halladas, el hombre señaló que “eran de mi padre, y quedaron para mí, está todo registrado en la central. Yo sólo compré un 22".