Balearon la casa de un periodista e hirieron a uno de sus perros

Balearon la casa del periodista Juan Ignacio Segovia e hirieron a uno de sus perros. El hecho ocurrió en el domicilio ubicado sobre calle Rawson de la ciudad de Concordia, en inmediaciones de la intersección con calle Odiard, de donde Segovia había salido a las 9 de la mañana sin reportar inconvenientes.



Al mismo lugar regresó cerca de las dos de la tarde y es ahí cuando se dio cuenta que uno de sus perros “presentaba una mancha rojiza, similar a sangre en su pata trasera derecha”. Al revisarlo, constató que tenía una herida “provocada aparentemente por un disparo de arma de fuego”. Esto fue confirmado cuando de la mencionada lesión extrajo “un plomo deforme”, sin que hasta el momento se haya precisado el calibre.



Hizo consultas a algunos de sus vecinos, pero no aportaron ningún elemento que permita saber el origen del disparo y cómo fue que terminó en una de las extremidades de su can, que está fuera de peligro.



Segovia es un periodista que cubre fundamentalmente hechos policiales y causas judiciales.



Es por eso que en la denuncia que realizó en sede policial no descartó que el hecho tenga que ver con su trabajo periodístico, publica Diario Río Uruguay.