Intendente irá a juicio: Fiscalía y querella pedirán 18 años de prisión

Policiales Intendente entrerriano irá a juicio tras ser acusado por abusos sexuales

El ex intendente de la localidad de Gilbert, Fabián Constantino, acusado por tres abusos sexuales irá a juicio oral y público, de acuerdo a lo dispuesto por el juez de Garantías N°1 de Gualeguaychú, Tobías Podestá.La fiscal Martina Cedrés confió que "luego de la feria, el tribunal pondrá fecha de juicio que demandará, al menos, una semana de desarrollo".dialogó cony entendió que esta elevación a juicio de la causa, “echa por tierra una de las versiones del comienzo que indicaba que esto eran meras fabulaciones, que eran realizadas con una intencionalidad política al solo efecto de perjudicar al intendente de Gilbert. Se argumentaba también que estaban hechas en una época electoral, pero a fin de cuenta eso era en 2021, hoy estamos en 2022 y no hay elecciones, y la justicia hoy dijo, en el decreto de elevación a juicio, que existe la probabilidad cierta que los hechos que se relataron hayan ocurrido”.El abogado estimó que el juicio saldrá “de manera pronta”.En el marco de la causa se colectaron “66 evidencias” y habrá “más de 50 testigos ofrecidos por la Fiscalía y la querella. La defensa ofreció 26 testigos”, indicó el letrado.Para Wiemberg será “un juicio complejo y extenso”.Sobre la opinión de las denunciantes sobre la elevación de la causa a juicio manifestó a Elonce: “Están reconfortadas de tener una decisión judicial que al menos eche por tierra todas estas cosas que decían que eran meras fabulaciones y con intención política”.Las pericias que se han realizado han sido “muy certeras al decir que no hay ningún tipo de indicio de fabulación ni mendacidad en lo que relatan. Es más, se indica que hay una huella psicológica de trauma, que es muy característica de estos casos”. Agregó que hay en este marco, “un informe de la Oficina de la Mujer de la provincia que se expide en el mismo sentido”.