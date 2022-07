Cayó ascensor en un edificio, desde el décimo piso: hay cuatro heridos

Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hecho ocurrió en un edificio ubicado en la avenida Olleros al 1700, entre las calles Migueletes y Soldado de la Independencia, del barrio porteño de Palermo.



El ascensor se habría precipitado desde el piso 10 hacia la planta baja con tres hombres y una mujer en su interior, quienes lograron salir por sus propios medios.



Se supo que dos de estas personas se dirigieron a una clínica privada y las otras dos fueron atendidas en el lugar y trasladadas de inmediato a los Hospitales Rivadavia y Fernández con politraumatismos.



La primera de las hipótesis que manejaban los investigadores y técnicos que revisaron el ascensor sugiere que se trató de una falla técnica en el sistema de frenos.



En diálogo con la prensa, el titular del SAME, Alberto Crescenti, declaró que el incidente "fue justo cuando terminaron el operativo en la Avenida Corrientes", donde se derrumbó parte de un supermercado lindero a una obra en construcción.



Y señaló que los heridos "están fuera de peligro" pero que "los llevaron a evaluar en las ambulancias y por suerte no pasó a mayores".



Trabajaron en el lugar personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME.



