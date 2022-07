“Sanadores Egipcios”: detalles de la causa y cómo captaban a sus víctimas

Presuntos “sanadores”

Liberan a siete acusados

La investigación contra la, pudo develar el accionar de la banda dedicada a estafar a un gran número de damnificados a través de una modalidad defraudatoria que consistía en elAparicio Díaz, que se hacía llamar LicenciadoSegún se pudo establecer en la causa, las víctimas de las estafas aportaban unaPor ejemplo, según consignó, en falsos cursos y terapias de sanación que ofrecían a través de la "Fundación Seshen".La causa se inició en marzo de 2021 tras varias denuncias de las personas damnificadas en distintas ciudades cordobesas como Cura Brochero, Mina Clavero o Huinca Renancó.Lo resolvió el juez federal Vaca Narvaja. Uno de los beneficiados es Maximiliano Iciksonas, quien aseguró aaseguró que era sometido por el líder deDe esta manera se refería a Álvaro Juan Aparicio Díaz, líder de “Fundación Académica Sêshen”, organización que ofrecía terapias de sanación egipcia en Córdoba.Este jueves, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó su excarcelación y la de otros implicados. Están imputados por los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la psicología. Sin embargo, insisten que son víctimas y no partícipe.“Lejos de ser miembros de una asociación ilícita han sido verdaderamente víctimas de la ley de trata por parte de Álvaro Aparicio Díaz y su esposa Laura Carolina Cannes, los principales imputados”, manifestó Lucas De Olmos, abogado de Iciksonas, en diálogo conEsperan los detalles de la resolución, por lo que desconoce si continuarán imputados. Pero remarcó que “dejan de ser miembros de una asociación ilícita”. Y agregó: “Ellos eran sometidos, pagaban cifras importantes de dinero y estuvieron en el campo trabajando para él de sol a sol”. “Estaban prácticamente esclavizados”, sentenció De Olmos.Iciksonas dio detalles ade su participación en la fundación donde realizó actividades durante casi seis años. La organización se jactaba de brindar terapéutica científica tradicional del Antiguo Egipto.Reveló que perdió relación con familiares y amigos a causa de los engaños de su "mentor" Aparicio Díaz, quien se hacía llamar Sahú Ari Merek.“Lo más fuerte que a mí me hizo fue con mi mamá: Merek me dijo que ella me había abusado cuando era chico. Entonces no le hablé más. Mi mamá me mandaba mensajes y yo nunca le respondí, así durante cuatro años”, contó.Iciksonas manifestó que, apuntó.