Intendente entrerriano irá a juicio tras ser acusado por abusos sexuales

El ex intendente de la localidad de Gilbert, Fabián Constantino, acusado por tres abusos sexuales irá a juicio oral y público, de acuerdo a lo dispuesto por el juez de Garantías N°1 de Gualeguaychú, Tobías Podestá.La fiscal Martina Cedrés confió que "luego de la feria, el tribunal pondrá fecha de juicio que demandará, al menos, una semana de desarrollo".El hombre mientras tanto seguirá detenido en su domicilio pues así lo dispuso la Justicia cuando detectó que incumplió con una medida de acercamiento sobre una de las víctimas, y pasó por la puerta de su casa.Por ahora, Constantino seguirá detenido y el Tribunal oral donde recae la causa será el encargado de fijar la fecha de inicio del debate oral y público.La causa, se originó por la denuncia de tres mujeres, dos de las cuales son ex empleadas municipales y relataron ante la Justicia distintas situaciones de Constantino como abusador.Una de las denunciantes estaba casa con el sobrino de Constantino al momento de los hechos. Se trata de Verónica Portillo, quien dijo que el entonces intendente la abusó cuando se ofreció a trasladarla a su lugar de trabajo.Además, el ex intendente ya suma otros hechos como ser el haberle exhibido su miembro a otra señora y golpear a un empleado municipal.Constantino ocupó el cargo intendente hasta hace pocos días atrás y cuando hubo un pedido de intervención del Gobierno de Entre Ríos, decidió presentar la renuncia con goce de sueldo por un lapso de 90 días.El ex funcionario fue denunciado en agosto de 2021 por tres casos de abuso. Más de diez mujeres ratificaron situaciones de abuso y declararon que fueron víctimas de acosos verbales.Además de las denuncias que derivaron en la investigación judicial, otra mujer declaró que en el pasado el intendente le exhibió su órgano sexual. Constantino también afronta otra causa por lesiones leves por agredir a un trabajador municipal.Constantino fue denunciado por tres mujeres y se encuentra arrestado en su domicilio. Fue luego de incumplir la perimetral establecida por la Justicia para las víctimas y testigos. Ya en agosto del año pasado había sido detenido por un motivo similar. En este momento se encuentra separado de su cargo, la medida duraría hasta que se aclare la situación procesal del acusado.María Luján Aguirre, de 39 años, trabajó en la municipalidad de Gilbert desde 2019, en el área de prensa. El calvario comenzó cuando en 2021 volvió la presencialidad y el entonces intendente comenzó a acosar a la trabajadora.