Horror: hallan muerta a una familia y sospechan de un crimen seguido de suicidio

Los cadáveres de un hombre, su mujer y su hijo de 7 años fueron hallados hoy en una casa de la localidad bonaerense de Florida, donde se investiga un aparente doble homicidio seguido de suicidio.La Policía Bonaerense y peritos trabajaban esta tarde en la escena del crimen, una vivienda ubicada en la calle Julio Argentino Roca al 2100. Las víctimas son integrantes de una misma familia y fueron identificadas por las fuentes como el padre, Gabriel Cáceres (45), su esposa María Daniela Carco (45) y el hijo de ambos, Leonel Cáceres (7).Fuentes policiales indicaron a agencia de noticias Télam que el hallazgo se produjo a partir de un llamado al 911 realizado por las autoridades del colegio “Cuarto Creciente” de Florida y al que asistía el niño, dando cuenta de que hacía tres días que el alumno no asistía a clases y que no podían contactarse con la familia.Por ello, y luego de una autorización judicial, personal policial ingresó a la vivienda con ayuda de un cerrajero y halló los tres cadáveres.“Hay que esperar el trabajo de los peritos, pero a simple vista la mujer y el niño están asesinados a golpes y el hombre fue encontrado dentro de la bañera de un baño con signos de intoxicación o envenenamiento”, dijo a Télam un jefe policial involucrado en la pesquisa.La misma fuente comentó que en principio, la escena hace presumir que se podría tratar de un caso en el que el hombre asesinó a la mujer y a su hijo y luego se suicidó ingiriendo algo.El caso es investigado por el fiscal Gastón Larramendi, de la UFI de Vicente López Oeste, quien se encuentra en el lugar para dar las directivas y supervisar la labor pericial y policial.Para Larramendi, por lo pronto, se trata de una situación marcada por la violencia de género, aseguran investigadores del caso a este medio. Se espera también que la fiscal Lidia Osores Soler, especializada en cuestiones de género, participe de la causa.“Hay que esperar el trabajo de los peritos, pero a simple vista la mujer y el niño están asesinados a golpes y el hombre fue encontrado dentro de la bañera de un baño con signos de intoxicación o envenenamiento”, dijo a Télam un jefe policial involucrado en la pesquisa. Sin embargo, fuentes judiciales no se arriesgan a confirmar si efectivamente se quitó la vida con veneno, ya que deberá certificarlo una pericia toxicológica. También se desconoce la causa de muerte de Carco y León.Carco, oriunda de San Carlos de Bariloche, era docente. Sin trabajo en blanco desde 2014, dictaba un taller particular de escritura y corrección en la casa donde ocurrió el crimen, así como clases de acompañamiento pedagógico para alumnos con dificultad en el aprendizaje. Cáceres se dedicaba a montajes en oficinas y a la instalación de redes de datos y tensión.En sus redes, se mostraba enamorado de su mujer en redes sociales: subía fotos donde se besaban, compartía los anuncios de sus talleres e incluso le dedicaba listas de Youtube de lentos de los 80s, con artistas como Michael Bolton y Phil Collins. “Así nos enamoramos”, comentó en la última, apenas seis días atrás.