La hipótesis de un ataque sexual y otros detalles sobre el femicidio de Agostina

Un informe preliminar de la necropsia con las posibles causas de muerte. La clonación de la tarjeta SIM de su teléfono celular. El hallazgo de un preservativo en la escena. La hipótesis de ataque sexual. Las sospechas sobre un encuentro casual y otro pactado con un camionero que, supuestamente, ofrecía trabajo de niñera.Un combo de pruebas que se están trabajando en la Fiscalía encargada de la instrucción, para intentar esclarecer el asesinato de Carla Agostina Trigo, en la provincia de Mendoza.Este jueves, los investigadores comenzaron a trabajar sobre declaraciones y análisis de todas las pruebas que se sumaron desde la tarde el lunes, cuando se inició el expediente por averiguación de paradero de la joven madre de 22 años., un aparato viejo y que presentaba fallas en la batería -se agotaba rápidamente-para el futuro de la pesquisa.. Esto evidenció que fue sustraído por el homicida para borrar todo tipo indicio que pueda llegar a vincularlo. El móvil de homicidio con fines de robo se descartó desde el inicio.Los detectives sostienen queantes de que pactaran encontrarse en un sector no identificado del distrito de Buen Orden. Y por eso, efectivos de Investigaciones comenzaron a rastrillar la zona donde supuestamente iban a verse con el objetivo de hallar cámaras de seguridad.Encontraron una donde. De todas formas, por ahora solamente reina la sospecha de que pudo haber subido a ese vehículo con rumbo desconocido después de las 20 del domingo.Recién este miércoles por la mañana, un par de policías que se movilizaban en bicicleta dieron con un cadáver de Agostina en un galpón abandonado sobre calle Robert, entre Carril Norte y Chivilcoy., más allá de que el lugar era frecuentado por otras personas durante la noche, detalla el diariode Mendoza.Se activó el protocolo de femicidio y Policía Científica y forenses trabajaron en conjunto para no perder ninguna prueba en la escena. Preservaron varios metros a su alrededor y protegieron las manos del cuerpo con bolsas plásticas:. La conclusión primaria fue clara: Agostina se defendió del hombre que terminó matándola hasta que recibió un golpe que la desvaneció.Y esas dos pruebas son determinantes en caso de ser hallado un sospechoso: se podrá realizar un cotejo de material genético y si el resultado es positivo, la imputación quedará más que firme.Además, detectaron que. El informe preliminar de la necropsia confirmó esas sospechas y se lo comunicó al principal investigador de la causa.El teléfono celular no se encontraba en la escena. Y por eso los efectivos que trabajan en delitos tecnológicos solicitaron duplicar o clonar el SIM. Este paso se logró durante la tarde de ayer y los sabuesos comenzaron a buscar rastros sobre un par de perfiles de Facebook de Agostina -utilizaba Messenger para comunicarse- y también en la aplicación WhatsApp.Ya conocían de antemano que el teléfono dejó de emitir señal minutos antes de las 5 del lunes.Conocer las charlas que mantuvo Agostina las horas antes de su desaparición podría llevar a la identificación del autor, que va mucho más allá de un exnovio con quien tuvo problemas hace un tiempo.