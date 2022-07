Delincuentes robaron un auto y había una niña en el interior

El carpooling es una modalidad que muchos padres utilizan al momento de llevar y traer a sus hijos al colegio. Buscando evitar el caótico tránsito de la ciudad de Córdoba, algunas familias se organizan y deciden quién es el encargado de conducir por la ciudad y dejar a los alumnos en sus hogares durante cada día.



Si bien el sistema es práctico y ahorra tiempo, una mujer vivió momentos de horror este miércoles en el barrio Empalme de la ciudad de Córdoba. Cerca de la escuela Víctor Mercante, al sudeste de la Capital, la conductora de un Chevrolet Zafiro se bajó del auto por unos segundos para dejar a otra alumna y olvidó las llaves del vehículo puestas. Atrás iba una niña que no era la hija y que también tenía que llevar.



Segundos después, la mujer regresó y se dio cuenta de que le habían robado el vehículo. “Me siento culpable”, le dijo a El Doce. “Estacioné unos minutos antes, cuando se hizo la hora cruzamos la calle, esperé que la nena entrara y cuando me di vuelta ya no estaba mi auto”, contó la víctima.



Aunque al principio pensó que su auto estaba estacionado en otro lugar, finalmente entendió que el vehículo ya no estaba y corrió para pedir ayuda al policía apostado en la entrada de la institución educativa. “Se portó muy bien, salió rápido y tomó los datos”, declaró la mujer.



Segundos después, una madre llegó a los gritos diciendo que una niña estaba sola a la vuelta del colegio. “El auto iba muy fuerte y la nena les pidió que la bajaran, así que la dejaron ahí y terminó toda raspada”, expresó la mujer en estado de shock.



“Jamás dejo la llave puesta. En el apuro no me di cuenta de que no había sacado ni la llave ni mi celular. Lo material a mí no me importa, se recupera o no, pero no me interesa. A mí lo que me mató fue la situación que vivió Ema, la nena, porque es algo que no se va a olvidar nunca y lamentablemente la tuvo que vivir conmigo. Me mata que haya pasado por esto. Yo me siento muy culpable”, cerró la víctima del robo, visiblemente conmocionada.



Hasta el momento, se desconoce el destino del Chevrolet Zafira plateado que conducía la mujer.