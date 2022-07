Los agresores de Tiziano Gravier no podrán entrar a boliches por cuatro años

Policiales Agresores de Tiziano Gravier aceptaron su culpabilidad y acordaron condena

El caso

Se homologó en la Justicia este miércoles el juicio abreviado contra Jesuán Ezequiel Monzón y Franco Ezequiel Zampini, los agresores de Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, a quien le fracturaron la mandíbula.Según el acuerdo al que llegó la defensa, la querella y el Ministerio Público de la Acusación, ambos no sólo recibirán la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, deberán pagar un resarcimineto económico, hacer un curso en el INADI por haberle dicho "tincho" y un curso sobre violencia urbana. Tampoco podrán acercarse a la víctima -física ni virtualmente-, asistir a boliches y consumir alcohol por cuatro años.En caso de incumplir alguna de las reglas de conductas pautadas en el juicio abreviado, se caerá el acuerdo y el fiscal o la querella podrán pedir nuevamente el arresto de ambos."Se ejecuta en suspenso por el término de cuatro años y las reglas de conducta llevan el mismo término de la duración de la pena", sostuvo el fiscal. Y detalló que "se ha previsto el pago de una reparación del daño, que si bien es simbólica, y no ha incluido acuerdos sobre los términos o la posibilidad de la vía de una acción civil; implica un esfuerzo importante desde lo económico para estas personas".Tampoco se pueden acercar física, virtual o por un tercero a la víctima ni al boliche del barrio Pichincha de Rosario donde se produjo la golpiza la madrugada del 5 de junio pasado. Y durante cuatro años no podrán ir a boliches ni consumir alcohol.Además, Monzón y Zampini, de 26 y 27 años respectivamente, deberán hacer un curso en el INADI por discriminación, ya que, según el fiscal Santana, se refirieron en términos despectivos a Tiziano al llamarlo "tincho" antes de golpearlo. A su vez, tendrán que estar a disposición para acciones estatales o campañas anti discriminación, como de violencia urbana.En paralelo al juicio abreviado tramita la causa civil por daños y perjuicios, que aún se encuentra abierta.Aquel 5 de junio, la víctima y su hermano Benicio (de 16 años) se retiraron sin poder ingresar al boliche de Brown y Vera Mujica por el horario, ya que había cerrado la boletería. Según la investigación, esperaron a un grupo de personas que estaba dentro del local bailable para irse juntos y luego, al cruzar la calle, Tiziano sufrió el ataque.Todo quedó filmado. Las imágenes de las cámaras del boliche se viralizaron a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Tras la toma de testimonios y análisis de videos y fotos, la Agencia de Investigación Criminal hizo allanamientos en las ciudades de Funes y Roldán, pegadas a Rosario, para dar con los sospechosos, que no fueron encontrados.Monzón y Zampini, horas después de los procedimientos policiales, se entregaron ante el Ministerio Público de la Acusación. Su abogado, en ese momento, dijo: "No entienden muy bien por qué llegaron a una situación así. Dicen que habían tomado algo, pero no estaban borrachos ni mucho menos". (