Tiene muerte cerebral la estudiante de medicina golpeada en brutal asalto

Policiales Joven estudiante de Medicina sufrió brutal robo y está internada en grave estado

Agustina Fernández, la estudiante de medicina salvajemente golpeada en un brutal asalto ocurrido en Cipoletti, Río Negro, presenta muerte cerebral. Lo confirmó la directora del hospital donde se encuentra internada, Claudia Muñoz.La joven de 19 años había sido víctima de un violento robo, en el que delincuentes la golpearon de forma tan salvaje que la dejaron inconsciente y sangrando.El martes estaba previsto que le realizaran una serie de estudios, pero no respondió a los estímulos. Además, según indicó el último parte médico, no presentaba mejoras, seguía estable pero muy grave y estaba asistida por un respirador. La familia comunicó que donará los órganos de la joven pampeana.Organizaciones de mujeres realizarán una marcha de antorchas este miércoles a las 19:30 en la plaza San Martín, en la ciudad rionegrina.El hecho ocurrió durante la noche del sábado en una casa de la calle Confluencia al 1300, en un complejo donde Agustina alquilaba un departamento. Pero el ataque se dio en la planta baja, en el que vive un amigo con quien iba a compartir una cena.Oriunda de Santa Rosa, La Pampa, la víctima se radicó en Cipolletti en marzo pasado para iniciar sus estudios universitarios en la carrera de Medicina.Eran cerca de las 20 cuando su amigo -de acuerdo a la versión que dio a la Policía- salió a comprar comida. Ella se quedó en la casa y, en ese momento, fue interceptada por delincuentes que la golpearon y escaparon con los celulares de ambos y ahorros de él.Al regresar, el joven -siempre según su relato- la encontró inconsciente y ensangrentada tirada en el piso.Una ambulancia trasladó a la víctima hasta el hospital local Pedro Moguillansky, donde permanecía internada en terapia intensiva, en estado crítico, intubada. Entre otras heridas, sufrió un traumatismo encéfalo craneano.Una de las teorías es que la chica se resistió porque en las manos tiene marcas compatibles con un intento de defensa. Hasta el momento, no hay detenidos.La investigación quedó en manos del fiscal Martín Pezzetta, que ahora apunta a corroborar la versión que dio el amigo de la chica. En el lugar trabajó el gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones."No entra en mi cabeza, no lo puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la Policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó", advirtió Silvana Cappello (41), madre de la víctima.Los padres de la víctima se enteraron poco antes de las 21, cuando fueron alertados por un llamado telefónico. Estaban en La Pampa y viajaron urgente a Cipolletti.Este martes por la mañana, la madre ya había anticipado el duro pronóstico que atravesaba Agustina "Ella está muy mal. La está peleando. Los médicos nos dijeron que el daño es irreversible", relató Cappello."La golpiza que recibió es inhumana, no lo puedo entender", agregó. Sobre las lesiones recibidas, explicó que la víctima no pudo ir a cirugía "porque la presión intracraneal era elevadísima". Fuente: (LMNeuquén-Clarín)