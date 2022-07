Torturan con picana a matrimonio de productores: buscaban dólares que no tenían

El productor agropecuario, Clemente Ispizúa, de 81 años, y su esposa, Nilda, de un año menos,, les exigían que les entregaran dólares que no había en su casa ubicada en un establecimiento rural sobre la ruta provincial 55, a pocos kilómetros de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires.Los hombresde los tres establecimientos ganaderos en Mar Chiquita, Ayacucho y Balcarce, según detalló Luis, uno de sus hijos, que además aseguró que aún no hay detenidos.Para el hijo del matrimonio,, a 50 metros de la de sus padres. Fue a esa vivienda a la que primero ingresaron los delincuentes. Esa casa “quedó vacía” por el accionar de los tres hombres que irrumpieron en el lugar. Luego siguieron por la de sus padres.Según describe el diario, eran cerca de las 21.30 del viernes y Clemente estaba en el living. Su esposa, en tanto, ya se había acostado.. Los“Fueron entre tres y cuatro horas en las que dieron vuelta todo, revisaron todo el escritorio, la cocina, los cuartos mientras los torturaban. No les creían que en la casa no había dólares”, relató Luis.El productor agradeció que sus padres tuvieran en su poder el dinero con el que iban a pagar al día siguiente el sueldo de todo su personal. Cerca de la una de la madrugada los delincuentes se retiraron y su madre lo llamó para contarle lo que había pasado.

Si bien para Luis existió un trabajo logístico previo, ya que ingresaron al establecimiento cuando él se había retirado a Balcarce para asistir a un cumpleaños, desconfía de que los delincuentes hayan tenido información de que en la casa estaba ese dinero destinado a los sueldos porque no lo requirieron., indicó el productor, que aseguró desconocer quienes pueden ser los autores del delito. Hace once años, la familia había vivido un hecho de inseguridad de similares características. “Después de eso nosotros habíamos quedado con miedo, nos cuidábamos mucho, nos relajamos y pasó esto”.Según la información brindada por El Diario de Balcarce, “inicialmente tomó conocimiento del hecho el Comando de Patrulla Rural y luego el fiscal Rodolfo Moure determinó que la investigación la continúe la Sub DDI, que tiene datos e imágenes de algunas cámaras de seguridad que estaban instaladas en las inmediaciones del violento episodio”.