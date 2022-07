Joven fue agredido por una patota a la salida de un boliche y está grave

Juan Ignacio Agapito, un adolescente de 18 años, fue atacado salvajemente por una patota a la salida de un boliche de la ciudad bonaerense de Olavarría el domingo por la madrugada y ahora se encuentra internado en grave estado. A través de las redes sociales, su familia busca testigos para identificar a los agresores. El hecho vuelve a poner en escena la violencia nocturna.El incidente ocurrió en la puerta del boliche "Fomento Disco" y el joven tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital con severas lesiones: sufrió doble fractura y traumatismo de cráneo.“Necesitamos información, estamos destrozados. A mi hermano lo sacaron de Fomento con traumatismo de cráneo y está muy grave. Necesito por favor si alguien vio algo adentro”, pidió a través de su cuenta de Facebook una de las hermanas de la víctima.La familia radicó la denuncia en la comisaría 1ª y ya cuentan con algunos de los videos de las cámaras de seguridad de la zona en su poder. No obstante, no hay pruebas suficientes todavía para reconstruir cómo fueron los hechos.“Por favor necesitamos una persona que haya visto cuando le pegan a Juan Ignacio Agapito en la salida de Fomento. Pongan su mano en el corazón. Juani solo tiene 18 años. Un chico con todas sus ganas de vivir que ahora en este momento está luchando por su vida. Solo sabemos por un video que fue un patovica pero eso a la Justicia no le alcanza. Ayuden por favor. Recen también por el que no sea otro caso impune. Recen por favor”, escribió otro familiar del adolescente.