Realizan allanamientos en varios comercios de Gualeguaychú

El director de la Aduana de Gualeguaychú, Gustavo Falcón, informó que se llevan a cabo 33 allanamientos ordenados por el juez Federal Hernán Viri, tras una denuncia realizada por el Centro de Defensa Comercial de la ciudad.Se investiga el llamado “fraude marcario”, ante la presunción de que en determinados locales se incurriría en esa situación de venta de marcas no originales. Se trataría de marcas truchas, o de elementos no originales.Intervienen Aduana, AFIP y Gendarmería como apoyo, con refuerzo de personal de otras localidades. En total, participan unas 260 personas.Los allanamientos se concretan en comercios de origen boliviano. Se están controlando las etiquetas de las mercaderías y se las acumula en el piso.En los operativos se puede observar bolsos de grandes dimensiones que podrían usarse para confiscar las prendas. El juzgado federal está a cargo del procedimiento y el personal de gendarmería está encargado de acompañar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el proceso.

Ante una consulta si se trataba de comercios de propietarios bolivianos, Falcón aclaró que "no tiene nada que ver con la nacionalidad, son negocios que la investigación determinó que estaban dentro de esta situación".Agregó que "son 33 locales de forma simultánea, con los recursos locales que tenemos no son suficientes. Entre los que se encuentran en el lugar y la logística que armamos, participan 260 personas"."Se hace el relevamiento de fraude marcario y se apunta a ver si hay alguna mercadería que no tenga una factura respaldatoria. Incluso podríamos hablar de respaldo intelectual. Nosotros lo que hacemos es cumplir con la demanda. En caso de que descubriéramos marcas de este tipo se ve su autenticidad".Sobre los rubros a los que se apunta, Falcón mencionó indumentaria, juguetería y bazar. La mayoría son del centro pero otros están esparcidos en la ciudad.Finalmente, Falcón manifestó que "toda la mercadería que se secuestró queda detallada. Se nombra de depositario a la aduana seguramente Lo que tenemos que tratar es de que todos nuestros comerciantes trabajen en igualdad de condiciones". (Fuente: Radio Máxima)