La condenaron a 8 años de prisión por matar a su esposo y afirmó: “Fui víctima”

En un fallo divido, el Tribunal de Juicio de la localidad correntina de Paso de los Libres condenó a 8 años de prisión a Mónica Gabriela Ríos (24), por el crimen de su esposo Claudio Marcelo Castillo (24), en un hecho ocurrido a fines de marzo del año pasado en la ciudad fronteriza.Ríos fue hallada penalmente responsable del delito de, cuya víctima fuera su pareja.La última audiencia comenzó ayer minutos después de las 8 de la mañana. El fiscal Mauro Casco ratificó el pedido de 24 años de prisión para Ríos, en tanto que la defensa, ejercida por Matías Almeida, insistió en que “la acusación es injusta” y ante la imposibilidad de lograr la absolución, solicitó la pena mínima de ocho años y la continuidad del arresto domiciliario.Antes de conocer la pena, Mónica Ríos habló ante el Tribunal, con voz entrecortada y lágrimas expresó: “Mi intención no fue matarlo. No entiendo qué hago aquí, yo fui la víctima. Todo esto, me duele más por mi hijo que por mí”, precisó el portal de noticias Confirmado.Luego, el Tribunal de Juicio integrado por los doctores Marcelo Fleitas, Marcelo Pardo y Gustavo Ifran, entró a deliberar durante 15 minutos.Al regresar a la sala, el presidente del Tribunal, Marcelo Fleitas, comunicó que la decisión fue por mayoría.. Los magistrados Fleitas y Pardo votaron por la pena mínima, e Ifran se abstuvo de hacerlo, ya que consideraba que la joven debía ser absuelta. “Voy a mantener mi coherencia porque estoy convencido de que la señora Ríos debería estar en libertad”.El juez Pardo también hizo uso de la palabra y cuestionó el papel del fiscal al señalar que no encontraron razón “para que pida 24 años de prisión, habiendo tantos atenuantes”, y calificó esa actitud, como “desmesurada”.El episodio se produjo el 24 de marzo del año pasado en la vivienda que ambos compartían, en Maestro Llanes al 1500 (barrio La Torcaza), de la ciudad fronteriza.

En circunstancias que aún se tratan de determinar, en una aparente discusión, la víctima, Claudio Castillo, tomó de atrás a su pareja, Mónica Ríos, provocando una reacción de ella con un arma blanca, publica el diario El Litoral.Producto de la herida recibida, el hombre murió tres días después en el Hospital San José.