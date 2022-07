Hallaron estrangulada a una joven embarazada y detuvieron a su novio

Una joven de 29 años, que se hallaba embarazada de tres meses, fue encontrada estrangulada en la localidad santiagueña de La Fortuna y por el hecho fue detenido su novio, de 23.El cuerpo de Vanesa Concha, colgada del cuello por una bufanda atada a un árbol de eucalipto, fue encontrado por unos niños en un descampado de La Fortuna, a unos tres kilómetros de su domicilio.En el hecho tomó intervención la fiscal Melissa Deroy, quien enseguida ordenó la detención del novio de la mujer, identificado como Carlos Juárez.De acuerdo con lo informado por el sitio del diario El Liberal, a los investigadores no le cerraron algunas circunstancias encontradas en el lugar y sospechaban un posible escenario montado para simular un suicidio.Una de las circunstancias que despertaban suspicacias es la consistencia de la bufanda, que no parece suficiente para sostener un cuerpo colgado.Además, el cuerpo de la mujer, que era madre de una niña de nueve años, presentaba signos de haber recibido golpes en distintas partes del cuerpo.Por otro lado, se supo que la pareja fue vista junta, movilizarse en motocicleta, luego de asistir a un baile, según testimonios recogidos.La policía secuestró la moto en la que el imputado anduvo la noche anterior, en la cual habría vestigios de manchas rojizas que podrían ser sangre, y también se incautaron de teléfonos celulares, aunque aún no se encuentra el dispositivo móvil de la víctima.La fiscal esperaba los resultados de la autopsia para confirmar la causa de la muerte y también se pidió el ADN del feto.