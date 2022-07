"Transnacionalidad del crimen"

Este lunes se brindó una capacitación a integrantes de la división Inteligencia Criminal., detalló aque la capacitación surgió “de una rúbrica entre el Ministerio de Gobierno de la provincia a cargo de Rosario Romero y el ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Aníbal Fernández”., aseguró a: “Estamos trabajando en conjunto sobre cómo llevar técnicas y tecnologías a cada una de las áreas. Lo mejor que hay es esto: relacionarse, poder dar charlas. Esto se enmarca en el programa de fortalecimiento de lucha contra el ciber crimen que está llevando adelante el ministerio de Seguridad”.Recordó que hEsto habla de lo internacional que es este trabajo y de la importancia de la prevención para que no vuelvan a caer víctimas, pero también de la trascendencia de la investigación para la persecución del delito”.Asimismo se refirió a lo que involucra a “para que no quede impune”.Recordemos que, “en el marco del, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, firmó con representantes de las empresas Eset, Microsoft, Oracle y Fortinet una serie de convenios para recibir información puntual que permita detectar, prevenir, mitigar o neutralizar amenazas y ciberdelitos como estafas, ciberataques, y grooming, entre otros delitos”. Esos “convenios con el sector privado”, se explicó, forman parte de las “acciones del plan federal” para proteger el ciberespacio.Al respecto, Janices mencionó que, y también en Naciones Unidas y a través de consejo de Budapest, trabajar en requerimientos extraterritoriales de esta información”.Janices reconoció que “”. Sobre el particular,. Tal vez lo hicieron desde la cuenta de WhatsApp o algún mecanismo de engaño: lo primero que hay que hacer esEs un tema técnico pero desde las áreas de la policía los pueden ayudar a hacer la prevención. Con la difusión de las medidas de protección se va a empezar a reducir el delito”, hizo hincapié el especialista.